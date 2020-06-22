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Stoner: "Yenilebilir olduğunu gösteren Rossi, daha uzun yıllar MotoGP'de kalabilir"

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Stoner: "Yenilebilir olduğunu gösteren Rossi, daha uzun yıllar MotoGP'de kalabilir"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 17:16

Çift MotoGP dünya şampiyonu Casey Stoner, Valentino Rossi'nin son yıllarda yenilebilir olduğunu gösterdiğini ve daha uzun süre sporda kalabileceğine inanıyor.

Rossi, Yamaha fabrika takımındaki yerini geçen yıl çaylak sezonunda harika bir performans sergileyen Fabio Quartararo'ya kaybetti. Ancak İtalyan efsanenin de Fransız sürücünün Petronas SRT'deki yerini alması bekleniyor.

Rossi, şu ana kadar kararını vermedi ve normalde 2020'deki ilk altı ya da yedi yarışın ardından karar vermeyi plamıştı. Ancak İtalyan sürücün ay sonuna kadar resmi anlaşmayı imza atacağı haberleri geliyor. 

FOX Asya ile yaptığı röportajda Stoner, Rossi’nin uydu takımı için yarışacak olmasından memnun olmadığını belirtti. Yine de Rossi'nin zaferler için savaşabileceğine inanıyor.

Stoner, "İnanıyorum ki eğer sporu biraz daha erken bıraksaydı, arkasında bir miras bırakabilirdi, ki hâlâ da bunu yapacaktır."

"Ancak şu anda kendisinin çok rahat bir şekilde yenilebilir olduğunu gösteriyor."

"Herkesin takımında görmek isteyeceği ve bunun için inanılmaz bir servet ödeyebileceği birinin, muhtemelen bir uydu takımına düşürülecek olması gerçekten çok üzücü."

"Bence Valentino'nun hâlâ harika sonuçlar elde etme ve belki de gelecekte bazı zaferler için yarışma potansiyeli var. Buna hiçbir şüphe yok."

"Ama podyum için eskisi kadar büyük bir tehdit olamadığını görmek üzücü."

Rossi geçen sezon sadece iki podyum aldı ve sezonu üçüncü en iyi Yamaha sürücüsü olarak yedinci bitirdi. Bu, 2011'de Ducati'deki ilk yılından bu yana en kötü şampiyona sonucuydu.

Ayrıca 2017'den bu yana hiç zafer alamadı.

Stoner, ayrıca kendisi hakkında da ilginç bir soruyu yanıtladı.

Eğer emekli olmasaydı Marc Marquez'i yenip yenemeyeceği sorulduğunda Stoner şöyle yanıt verdi: “Bana her zaman bu soru soruldu."

"Marc'ı bazı yarışları yenebilir miyim? Evet, Dovi'nin [Andrea Dovizioso], Jorge [Lorenzo]' nun, Valentino'nun, Dani'nin [Pedrosa] yaptığı gibi... Başkaları Marc'ı yenebiliyorsa, tabii ki ben de yapabilirim."

"Ancak şampiyonada - özellikle son birkaç yılda - Marc son derece tutarlı hale geldi, pek çok zayıf noktasını ortadan kaldırdı ve onu yenmek çok zor olacak."

Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team and Casey Stoner, Ducati Marlboro Team

Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team and Casey Stoner, Ducati Marlboro Team

Photo by: Bridgestone Corporation

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Pilotlar Casey Stoner , Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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