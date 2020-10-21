Stoner: “Rossi’nin, beşinciliklere galibiyetmiş gibi sevinmesi üzücü”

Rossi, 2021’de kariyerine Petronas SRT Yamaha uydu takımında devam edecek ancak kendisine fabrika desteği sağlanacak.

Dokuz kez grand prix dünya şampiyonu sürücü bu sezon bir podyum aldı ve dört kez ilk beşe girdi ancak Emilia Romagna GP’den itibaren üç kez yarış dışı kaldı.

İtalyan sürücü ayrıca COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçtiğimiz haftaki Aragon GP’yi kaçırdı ve Teruel GP’ye de katılamayacak.

Motorsport.com’a konuşan Stoner, Rossi’nin gelecek sene de MotoGP’de kalma kararını yorumlarken, artık ‘kazanmak için mücadele etmekte zorlanıyor gibi göründüğünü’ belirtti.

Stoner, “Bunların hepsinin Valentino’ya bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer hâlâ spordan keyif alıyorsa ve hızını koruyorsa bu harika. Başka birinin aklında olmak gerçekten zor.”

“Bence, ona karşı yarışırken Valentino bir kazanandı, katildi. Yarışlar kazanmak için mümkün olan her şeyi yaptı.”

“Ancak artık ilk beş veya podyum, onun için bir galibiyet gibi ve bu bana göre üzücü. Her zaman, yarışlar kazanmak için mümkün olan her şeyi yaptı ve bugünlerde kazanma konusunda zorlanıyor gibi görünüyor.” şeklinde konuştu.

Stoner, 2012 sezonunun ardından MotoGP’den emekli olmuş ve son olarak bir MotoGP motosikletini Ducati test sürücüsüyken 2018’de sürmüştü.

2020 sezonunun bitimine dört yarış kala ilk dört sıradaki Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Andrea Dovizioso sadece 15 puan içerisinde sıralanıyor. Sekizinci sıradaki Jack Miller ise sadece 39 puan geride.

Son şampiyon Marc Marquez, ilk yarış olan İspanya Grand Prix’sinden bu yana sakatlığı yüzünden yarışamıyor. Stoner, MotoGP’nin, “lideri” olmadan “kaosa” sürüklendiğini söyledi.

Stoner, “Şu anda Marc’ı kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Onu yenebilecek kişinin kendisi olduğunu uzun zamandır söylüyorum.”

“Bu sene ne yazık ki ilk yarışta sakatlandı. O andan itibaren, lideri olmadan seri, kaos içerisinde.”

“Liderin sahip olduğu puan inanılmaz derecede az. Çok az puana sahipler, çünkü griddeki hiçbir sürücüde istikrar yok. Bu yüzden Marc olmadan gerçekten kaotik bir durum var.”

“Her şey biraz normale dönerse, onun dönüşünü görmek ilginç olacak.” ifadelerini kullandı.

Marquez, bu hafta sonu Aragon’da gerçekleştirilecek olan Teruel GP’yi de kaçıracak ve Kasım ayındaki son üç yarışa da katılıp katılamayacağı belirsiz.

Yardımcı editör: Antonio Russo