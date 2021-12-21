Stoner, MotoGP motosikletlerini sürmenin zorlaştırılmasını istiyor

Stoner, 2012 sezonunun sonunda iki kez dünya şampiyonu olarak MotoGP'den emekli oldu: birini 2007'de Ducati'yle ve diğerini 2011'de Honda'yla kazanmıştı.

MotoGP yarış kariyerinin sona ermesinin ardından Stoner, 2018'e kadar Honda ve Ducati ile test sürücüsü rolünü üstlendi. Ayrıca Avustralya'daki Supercars şampiyonasının Super2 sınıfında kısa bir süre yarıştı.

2021 sezonunun son turlarında, konuk olarak MotoGP padokuna geri dönen Stoner, aerodinamiğin MotoGP'yi "temelde Formula 1'e dönüştürdüğünü" ve maliyetlerin artmasına katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Ayrıca, şu anda tüm grid tarafından kullanılan elektroniklerin, motosikletleri sürmeyi zorlaştırmak için ayarlanması gerektiğini söyledi.

Stoner, "Dürüst olmak gerekirse, teknik düzenlemelerde söz sahibi olmayı çok isterdim."

"Elbette bu tartışmalı olurdu ancak orada gerekli olmayan şeyler olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle bir güvenlik sorunu değiller, sadece fiyatı ve her şeyi yükseltiyorlar."

"Her şeyi daha uygun maliyetli hale getirmeye çalışıyoruz ancak şu anda sahip olduğumuz unsurlardan biri, bunu temelde Formula 1'e dönüştürdü ve maliyetler tavan yaptı."

"Yani, bazı parçaların gittiğini görmek istiyorum. Elektronik olarak da büyük bir küçülme olması gerektiğini düşünüyorum."

"Sanırım 2016'daydı, eşit ECU'yu getirmişlerdi. Bu hâlâ önceki yıldan daha iyiydi."

"Yani, bu herkesin olacağını düşündüğü geri adım değildi."

Francesco Bagnaia, Ducati Team with Casey Stoner Photo by: Francesco Bagnaia

“Dürüst olmak gerekirse, geriye doğru bir adıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onların kaydığını görmek istiyorum, virajlarda yol tutuş için mücadele eden insanları görmek istiyorum, insanlar yarışa gerçekten iyi başlıyor ama lastik seçimleriyle geri düşebiliyorlar ve daha yavaş başlayanlar geri geliyor."

"Bütün bunlar birkaç farklı düzenlemeyle olacak, fazla bir şey gerekmiyor."

"Bence geçiş yapmak şimdi olduğundan daha iyi olurdu çünkü sadece frenlerle olmazdı."

"Viraj çıkışında birisinin ivmesi bozulursa, diğeri bir şans elde ederdi."

"Motosiklet ayarları da çok daha kritik olurdu. Bence birkaç şey değişse, yarış inanılmaz olurdu." dedi.

Stoner, MotoGP'nin rekabetçi olmasına yardımcı olan ve bugün kullanılan elektroniklerin yolunu açan CRT düzenlemeleriyle, 2012'de MotoGP'nin geri döndüğü yönü eleştirmişti.

Değişiklikten bu yana, 2016'da dokuz sürücü yarış kazandı, 2020'de tekrar dokuz sürücü kazandı ve 2021'de sekiz sürücü zafer kazandı. Fabrika ve uydu sürücülerinin yanı sıra altı üreticiden beşi bu rakamlara katkıda bulundu.