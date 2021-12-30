Stoner: "MotoGP kaçış alanları, motosiklet yarışlarındaki en kötü şey"

Motor sporlarındaki güvenliğin arttırılması için çoğu pistteki çimen ve çakıl kaçış alanları, büyük asfalt kaçış alanlarıyla değiştirildi.

MotoGP, 2021'de pist sınırlarını kontrol edebilmek için sınırdaki yeşil bölgelere sensörler yerleştirdi ve 4 kez bu bölüme çıkan sürücülere ceza verdi.

2021'deki üç ölümle sonuçlanan olayın ardından alt serilerdeki güvenliğin nasıl iyileştirilebileceği sorulduğunda Stoner, sorunun kuralların uygulanmasında olduğunu söyledi.

Buna ek olarak Stoner, sürücü standartlarının sürücülerin pist dışına çıkmaları halinde bir şey olmayacağını düşündükleri için daha da düştüğünü belirtti.

Stoner, "Bu konuda yarış yönetiminden daha fazla destek gelmeli."

"Sürüş konusunda ya daha fazla açıklama yapılmalı ya da kesin kararlar alınmalı çünkü yıllardır bu konuda pek sorun olmuyordu."

"Artık daha fazla boş alan var ve neredeyse hiç pist sınırı yok. Pist sürekli olarak devam ediyor ve bazı yeşil çizgilerle sınırlandırılıyor."

"Bu durum, yaşananlara yardımcı olmuyor. İnsanlar artık pist sınırı olmadığı için korkmuyorlar. Eskiden pist sınırında yeşil çimen olduğu için herkes kendisine dikkat etmek zorundaydı."

"Şimdi ise 'Ona baskı kuracağım. Pist dışına çıkarsam bunun bir önemi yok çünkü çok fazla boşluk var' gibi bir düşünce oluştu."

"Bu yüzden herkesin diğerlerine daha fazla saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum."

Casey Stoner Photo by: Dorna

"Sadece gençlerin buna sebep olduğunu düşünmüyorum. Çok daha olgun ve deneyimli yarışçıların da benzer şeyler yaptıklarını gördüm."

"Bu durum cezaların ve yaptırımların yeteri kadar sert olmamasından, yeteri kadar açık olmamasından kaynaklanıyor olabilir."

"Bu konuda biraz daha sert olunursa, o zaman herkes daha temkinli olur."

"Ancak bana göre motosiklet yarışlarının başına gelen en kötü olay, ekstra kaçış alanları oldu."

"Artık pist sınırları yok. Bir sınır yok ve herkesin bunu kabullenmesi çok zor." dedi.

Stoner, 2012'de MotoGP'den emekli olmuştu. Avustralyalı sürücü en son 2018 yılında Ducati'nin MotoGP motosikletini kullandı.