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MotoGP / Son dakika

Stoner: "Marquez'in yokluğunda MotoGP, bir sonraki seviyeye çıkamıyor"

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Stoner: "Marquez'in yokluğunda MotoGP, bir sonraki seviyeye çıkamıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Eski MotoGP şampiyonu Casey Stoner'a göre Marc Marquez'in yokluğunda spor, eskisi gibi en üst seviyesine ulaşamıyor.

Marquez, sezonun ilk yarışında kolunu kırmasının ardından bir daha yarışamadı. İspanyol sürücünün iyileşme süreci devam ediyor.

Marquez'in yokluğunda MotoGP'de Fabio Quartararo, Brad Binder ve Miguel Oliveira gibi genç isimler, serideki ilk zaferlerini elde ettiler.

Farklı isimlerin kazanmasıyla şampiyona eğlenceli geçiyor olsa da, Stoner serinin bir üst seviyeye çıkamadığını düşünüyor.

Fast Lane podcast'e konuşan Stoner, "Bu konuda biraz tartışma çıkarabilirim. Marc olmadan, dürüst olmam gerekirse, şu anda sporda bir lider yok. Bunu sonuçlardan, podyumda yer alan insanlardan görebilirsiniz."

"Marc açık bir şekilde liderdi ve şampiyonayı başka bir seviyeye taşıdı. Ben oradayken, Valentino, Jorge, Dani ile her zaman diğerlerinin önünde yer alıyorduk. Şu anda bunu yapacak sürücüler yok. Şu anda sezon boyunca istikrarlı olmaları gerekiyor."

"Bu sezon kısaltıldığı için, her pistte iki yarış yapıldığı için, sürücüler bir hafta sonu ortalama bir sonuç alsa dahi bir sonraki hafta sonu iyi olacaklarını düşünüyorlar. Çok zor bir şampiyona ve bu durumu biraz karıştırıyor." dedi.

 

 

"Marquez'in yokluğunda Honda yolunu kaybetmiş durumda"

Stoner, Marquez'in yokluğunda Repsol Honda'nın şampiyonada son sıraya gerilemesinin Marquez'in önemini kanıtladığını düşünüyor.

Stoner, "Dürüst olmam gerekirse, şu anda gridde hemen hemen her motosikletle kazanabilirsiniz. Hepsi çok benzer. Hızı bulma konusunda hepsinin farklı özellikleri var."

"En büyük fark, insanlar için lider olmaması. Sporu takip ediyorsanız, sizi bir şeyler yapabileceğinize inandıracak birileri olmalı."

"Bu kolay bir şey değil. Ben Ducati'de bu durumu yaşadım. Ben orada değilken, Ducati gerçekten zorlandı. Kendimi lider olarak adlandırmıyorum ancak benim için hiçbir zaman komşunun tavuğu kaz gibi görünmedi. Elimdeki motosikleti kabullendim, onunla çalışmam gerektiğini kabullendim. Bu şekilde düşününce hızlı olmanın bir yolunu buluyorsunuz."

"Marc da tam olarak bunu yapıyor. Kalanından endişe duymuyor. Sadece kendi işine bakıyor ve motosikletinde gerekli hızı buluyor. Diğer insanlar da o motosikletle neler yapılabileceğini görüyorlar. 'O bunu yapabiliyorsa, biz de öne daha yakın olabiliriz' diyorlar."

"Marc'ın yokluğunda Repsol Honda, motosikletin yapabilecekleri konusunda yolunu kaybetmiş durumda." dedi.

"Bu sezon dünya şampiyonası olarak adlandırılamaz"

Stoner ayrıca, şampiyonada az sayıda yarış yapılacak olması nedeniyle şampiyonluğun değerini de sorguladı.

Stoner, "Yarışların yeniden başlaması ve devam ediyor olması harika. Her şeyin mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde devam ediyor olması, takımlardaki insanlar, sponsorlar ve herkes için iyi."

"Ancak ne yazık ki ben muhtemelen bu konuda biraz farklı düşüncelere sahibim."

"Öncelikle bu sene şampiyonayı dünya şampiyonası olarak adlandırmak biraz zor, öyle değil mi? Aynı pistte iki yarış yapılıyor ve seçilen pistler birilerine daha çok uyuyorsa, bundan gerçekten büyük fayda sağlayabilirler."

"Dünyada seyahat etmediğinizde bu şekilde bir dünya şampiyonası yaratılması taraftarı değilim. Ancak tabii ki sürücülerin tüm sene kenarda oturmasındansa yarışıyor olmaları harika. Bu harika bir gelişme." dedi.

Binder, henüz MotoGP şampiyonluğunu düşünmüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Casey Stoner , Marc Marquez Şimdi al
Editör Andrew van Leeuwen

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