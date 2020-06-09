Stoner: "Marquez beni Honda'da istemedi"

2006 yılında LCR Honda ile MotoGP'ye adım atan Casey Stoner, 2007'de Ducati'ye geçti ve burada dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Avustralyalı sürücü, 2011 yılında Repsol Honda ile yarışmaya başladı ve ilk yılında 10 galibiyet ve 16 podyum alarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Ancak 2012 yılında üç yarışta yer alamayan Stoner, Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa'nın gerisinde sezonu üçüncü sırada noktaladı ve sezon sonunda emekli oldu.

Stoner, 2013'ten 2015'e kadar Honda ile çalışmaya devam etti ve takımın test sürücülüğünü yaptı. Ancak 2015 Suzuka 8 Saat Dayanıklılık yarışında, motosikletteki bir problem nedeniyle kaza yaptı ve bacağını kırdı. Sonrasında da Ducati'ye geçti. 2016-18 yılları arasında da İtalyan üreticinin test sürücülüğünü yaptı.

Eski MotoGP sürücüsü Chris Vermeulen ile yaptığı bir röportajda Stoner, Honda'nın "genç silahını" kendisini takımda istemediği için Japon üreticiden ayrıldığını söyleyerek, Marc Marquez'e atıfta bulundu.

Stoner, “Bildiğiniz üzere Ducati'de test sürücüsü olarak belirli bir görevim vardı. Başlangıçta Honda ile de bunu denedim, ama yeni gelen genç silah tarafından biraz bastırıldım, beni orada istemedi.” dedi.

Stoner ve Marquez, eğer Avustralyalı sürücü 2012 Fransız Grand Prix hafta sonunda emekliliğini açıklamamış olsaydı, 2013'te takım arkadaşı olacaktı.

Ducati test sürücüsü olarak geçirdiği dönemde, İtalyan markanın kendi görüşlerine pek fazla başvurmadığı gerekçesiyle olumsuz şekilde noktalandı.

“Bu rolden ayrılmak zorunda kaldım, çünkü takıma istediğimi verebileceğimi hiç hissetmedim. Sürücülerin ne istediğini biliyordum, birlikte gerçekten çok iyi çalıştığımızı da biliyordum, ancak sürücüler maalesef bazı üreticilerde her zaman söz sahibi değiller."

“Verilere bakıyorlar ve doğru yön olduğuna inanıyorlar, ama bu her zaman sürücülere iyi şekilde uymuyor."

“Motosikletin ilerlemesi için doğru şeyleri değiştirmeye çalışan zor bir işti."

"Avustralya'da olduğum için orada olamıyordum ve daha fazla toplantı ile tartışma yapmak ve onları biraz daha fazla zorlamak kolay değildi. Ben de bu rolü bıraktım."

Casey Stoner, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Stoner geçen yıl kronik yorgunlukla mücadele ediyordu ve 2009 MotoGP sezonunda yaşadığı laktoz intoleransı nedeniyle de benzer sorunlar yaşamıştı.

Ancak Avustralyalı sürücü “spora verebileceği çok şey” olduğuna inanıyor ve gelecekte bir şekilde spora dahil olmak istiyor.

“Hâlâ spora verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve hâlâ garajın dışında belki de bazı açılardan yardımcı olabileceğim, çeşitli şeyler hakkında görüşlere sahip olduğumu düşünüyorum."

“Kesinlikle içeriye girip çözüm üretmeyeceğim, ancak yarış kazanmak için ne yapılması gerektiğini biliyorum."

“Ama sanırım neler yapabileceğimi öğrenmeden önce bu kronik yorgunluğun geçmesini beklemem gerekecek.”