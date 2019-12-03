Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş

Emekli ve iki kez MotoGP şampiyonu sürücü Stoner, verdiği bir röportajda şu anda bir kronik yorgunluk sendromu ile başa çıkmak için ilaç tedavisi gördüğünü açıkladı.

Bu, Avustralyalı sürücünün ilk yorgunluk problemi değil. Stoner, laktoz hassasiyeti ile bağlantılı olarak yaşadığı kronik yorgunluk sebebiyle 2009’da üç yarış kaçırmıştı.

Stoner’a göre, yorgunluğa karşı olan bu yeni savaş, karting ve okçuluk gibi hobilere bile katılmaya engel olacak kadar ciddi.

Stoner, “Bir yıldan uzun süredir karting bile yapmadım.”

“Artık bunu yapacak enerjim yok. Eğer yaparsam bir hafta boyunca koltuktan kalkamam.”

“Son zamanlarda eğlendiğim şeyleri yapamadım. Bu biraz sinir bozucu. Yaklaşık 10 aydır ok bile atmadım.”

“Temel olarak, kronik yorgunlukla beraber kendimi zinde ve sağlıklı tutamıyorum. Kaburgalarımda ve omurgamda sorunlar oluşuyor. Omurgamda oluşan sorunlar yüzünden de spazm geçiriyorum.”

“2018 Ocak’tan bu yana ilk kez bir yol motosikleti sürüşüm, geçtiğimiz haftalarda doğum günümdeki bir Alpinestars etkinliğindeydi.”

“Birkaç kişiyle biraz sürüş yaptık. Zorlamadık, ancak beni yeteri kadar yordu.”

“Son birkaç aydır yeni bir ilaç tedavisi ile gelişim kaydediyorum, ancak antrenman ve başka herhangi bir şey yapmanın yanından bile geçemem.”

“Aksi takdirde yaklaşık bir hafta boyunca dinlenmem gerekir ve bu da eşim için hayatı zorlaştırır.” şeklinde konuştu.