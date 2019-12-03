MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş

paylaşım
yorumlar
Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Ara 2019 17:30

Casey Stoner, herhangi bir rekabetçi sürüş yapmak için yeterince formda kalamamasına neden olan bir kronik yorgunluk rahatsızlığıyla savaştığını açıkladı.

Emekli ve iki kez MotoGP şampiyonu sürücü Stoner, verdiği bir röportajda şu anda bir kronik yorgunluk sendromu ile başa çıkmak için ilaç tedavisi gördüğünü açıkladı.

Bu, Avustralyalı sürücünün ilk yorgunluk problemi değil. Stoner, laktoz hassasiyeti ile bağlantılı olarak yaşadığı kronik yorgunluk sebebiyle 2009’da üç yarış kaçırmıştı.

Stoner’a göre, yorgunluğa karşı olan bu yeni savaş, karting ve okçuluk gibi hobilere bile katılmaya engel olacak kadar ciddi.

Stoner, “Bir yıldan uzun süredir karting bile yapmadım.”

“Artık bunu yapacak enerjim yok. Eğer yaparsam bir hafta boyunca koltuktan kalkamam.”

“Son zamanlarda eğlendiğim şeyleri yapamadım. Bu biraz sinir bozucu. Yaklaşık 10 aydır ok bile atmadım.”

“Temel olarak, kronik yorgunlukla beraber kendimi zinde ve sağlıklı tutamıyorum. Kaburgalarımda ve omurgamda sorunlar oluşuyor. Omurgamda oluşan sorunlar yüzünden de spazm geçiriyorum.”

“2018 Ocak’tan bu yana ilk kez bir yol motosikleti sürüşüm, geçtiğimiz haftalarda doğum günümdeki bir Alpinestars etkinliğindeydi.”

“Birkaç kişiyle biraz sürüş yaptık. Zorlamadık, ancak beni yeteri kadar yordu.”

“Son birkaç aydır yeni bir ilaç tedavisi ile gelişim kaydediyorum, ancak antrenman ve başka herhangi bir şey yapmanın yanından bile geçemem.”

“Aksi takdirde yaklaşık bir hafta boyunca dinlenmem gerekir ve bu da eşim için hayatı zorlaştırır.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Marquez, 2020'nin başında tam olarak iyileşmiş olmayacak

Önceki haber

Marquez, 2020'nin başında tam olarak iyileşmiş olmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Casey Stoner
Editör Andrew van Leeuwen

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
02:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
07:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
02:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
06:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
02:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
07:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari tartışmalarının merkezindeki FIA prosedürleri ortaya çıktı

2
Formula 1

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

2s
3
Formula 1

Ocon: "Her geçen tur limitleri buldum"

1s
4
Formula 1

Abu Dhabi testi: İlk günün lideri Bottas oldu

3s
5
Formula 1

Sürücüler: "Abu Dhabi, F1'in DRS'ye olan ihtiyacını gösterdi"

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş
MGP

Stoner, kronik yorgunluk rahatsızlığı yaşıyormuş

Marquez, 2020'nin başında tam olarak iyileşmiş olmayacak
MGP

Marquez, 2020'nin başında tam olarak iyileşmiş olmayacak

Honda: “Marquez’in ameliyatı başarılı geçti”
MGP

Honda: “Marquez’in ameliyatı başarılı geçti”

Endişeli Rossi: "Yamaha'nın daha fazlasını yapması gerekiyor"
MGP

Endişeli Rossi: "Yamaha'nın daha fazlasını yapması gerekiyor"

Rossi: "2020'deki performansım gelecek kararımı etkileyecek"
MGP

Rossi: "2020'deki performansım gelecek kararımı etkileyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.