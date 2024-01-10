Stoner, Ducati'yi eleştirdi: "Onurları yok"

Çekingen ama aynı zamanda net. Casey Stoner bu özelliğiyle her zaman takdir edilmedi, ancak herkesi birleştiren bir şey varsa o da sürüş tarzına duyulan hayranlıktı.

Pecco Bagnaia'nın çifte şampiyonluğundan önce Ducati'yi şampiyonanın zirvesine taşıyabilen tek isim olan Avustralyalı sürücü, birinci sınıfta sadece iki dünya şampiyonluğu (2007'de Ducati ile ve 2011'de Honda ile) aldı ve erken emekliliğine rağmen birçok hayranın kalbinde yer etti.

Bir sürücü olarak pistlerden uzak durmayı tercih eden Stoner, zaman zaman bir Ducati danışmanı olarak veya basit bir hayran olarak padokta yer aldı.

Sözlerine emeklilik sürecini anlatarak başlayan Stoner, La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Kariyerim boyunca insanlar beni anlamakta zorlandı ve ben de bu şöhreti kabullenmekte zorlandım."

"Ben sessiz bir insanım ve asla ünlü olmak istemedim. Her şeyden önce ben bir sürücüyüm, insanların bu kadar ilgi göstermesini beklemiyordum."

"Bu baskı enerjimi alıp götürdü, buna alışmam biraz zaman aldı. Fakat şimdi insanlar benim her zaman dürüst ve açık sözlü olduğumu anladılar."

"O zamanlar insanlar bundan hoşlanmıyordu."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Casey Stoner

İki kez dünya şampiyonu Stoner'ın Ducati'ye yönelik ana eleştirisi, şampiyonadaki takımların ve sürücülerin yönetimi.

Stoner, fabrika sürücülerinin şampiyon olması için uydu takımlarına emir verilmesini "onursuz bir davranış" olarak görüyor.

Avustralyalı sürücü, "Gridde bu kadar çok motosiklete sahip olmalarından pek memnun değilim."

"Neredeyse tüm takımları kontrol edebiliyorlar ve onlardan doğru olmayan şeyler talep edebiliyorlar."

"Takım emirlerine uymak adil bir şey ama üreticiden emir gelmemeli. Bu seviyeye geldikten sonra onlara olan saygımı kaybettim."

"Benim için her ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundalarsa, onurları yok demektir."

"Ayrıca, Pecco'nun bu şekilde kazanmak istemeyeceğini de biliyorum."

"Her ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyorlar ve benim için bu onurlu bir davranış değil." dedi.