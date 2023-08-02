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Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Eski MotoGP şampiyonu Casey Stoner'a göre şu anda MotoGP gridinde herhangi bir zorluktan etkilenmeyecek tek sürücü Marco Bezzecchi.

Altay Gök
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Casey Stoner

MotoGP'den emekli olduğundan beri çoğunlukla kamuoyundan uzak bir yaşam geçiren Stoner, geçtiğimiz hafta Goodwood Hız Festivali'ne katıldı ve şampiyonluğa ulaştığı Ducati ile turladı.

Sürüşten sonra soruları yanıtlayan Stoner, her zamanki gibi sözünü hiç sakınmadan MotoGP sürücülerini eleştirdi.

Tüm bu eleştirilerin ardından Stoner'ın övdüğü sadece bir isim vardı: kendisine benzettiği Marco Bezzecchi.

Geçen yıl seriye giriş yapan ve kariyerinin ilk podyumu ile ilk pole pozisyonunu çaylak sezonunda yakalayan Bezzecchi, bu yıl da kariyerinin ilk zaferine imza attı.

Speedweek'e konuşan Stoner, "Nasıl sürdüğünü görür görmez ondan hoşlandım. Benim gözümde diğer sürücülerde olmayan bir şeye sahip."

"Eğer çekiş kontrolünü devre dışı bıraksanız dahi ön grupta kalabilecek birkaç sürücüden birisi, çekişten istediği gibi faydalanmasını sağlayan bir sürüş stiline sahip." 

ekiş kontrolü yasaklansa ve sürücülere mümkün olduğunca fazla yol tutuşu bulmaları söylense Marco'nun küçük bir avantajı olacağını düşünüyorum."

Marco Bezzecchi, Team VR46 guest of Abt-Cupra team

Marco Bezzecchi, Team VR46 guest of Abt-Cupra team

Fotoğraf: Andreas Beil

2007 sezonunda Ducati'ye tarihinin ilk şampiyonluğunu getiren Stoner, 15 sene boyunca Ducati'nin tek şampiyonuydu -ta ki geçen yıl Francesco Bagnaia mutlu sona ulaşana dek.

Bagnaia'nın tüm sürücüler için ölçülmesi gereken bir kıstas olup olmadığı sorulan Stoner, "Öyle olmalı, çünkü şu anki dünya şampiyonu kendisi ve aynı zamanda dünya şampiyonası lideri."

"Harika bir iş çıkarıyor, sadece geçen yıldan bahsetmiyorum, öncesinde de epey rekabetçiydi."

"Ama sanırım bazı açılardan biraz sakinleşmesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Son iki yılda çok şey öğrendi ve zayıf yönleri üzerinde çalıştı." dedi.

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