Stoner, anksiyetesi olduğunu açıkladı

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Avustralyalı sürücü, 2006 ile 2012 yılları arasında iki dünya şampiyonluğu elde ederek MotoGP'de başarılı bir kariyere sahip oldu.

Ancak bu başarının bir bedeli oldu ve Stoner, tanı konulmamış bir anksiyeteyle mücadele ettiği için MotoGP kariyerinin çoğunluğunda çok rahatsız olduğunu söyledi.

Gypsy Tales podcast'ine konuşan Stoner, seanslar arasında misafirhanede yere yatıp kıvrandığını ve "iyi hafta sonları geçirdikçe ölmek istediğini" söyledi.

Stoner'a yakın zamanda resmi olarak anksiyete tanısı konuldu ve bunu o zamanlarda bilseydi baş etmenin daha kolay olabileceğini söyledi.

Stoner, "Anksiyete tanısı henüz yakın bir zamanda konuldu, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum."

"Dürüst olmak gerekirse bunun sadece insanların stresli olduğunu söylemek için uydurduğu bir şey olduğunu düşünüyordum. Herkes stresli olabilir."

"Anksiyeteden dolayı sırtım bile kitleniyor. Yani kürek kemiklerimin arası. Artık bazı durumlarda ve rahat hissetmediğimde bunun başladığını hissedebiliyorum."

"Eğer bilseydim kariyerim daha kolay olurdu ve daha iyi baş edebilirdim. İnsanlardan ve medyadan uzak olduğum için kötü bir izlenim bıraktım çünkü rahat hissetmiyordum. Kalabalıklarda hiç rahat hissetmedim."

"Yarış günlerinde, sanırım MotoGP'deki son iki yılıma kadar, daha iyi hafta sonu geçirdikçe daha fazla ölmek istedim."

"Tam anlamıyla misafirhanede yere yatar, karnımdaki düğümlerle hastalıktan kıvranırdım."

"Yarışmak istemezdim. Daha kötü ve daha endişeli olamazdım."

"Takımın, bana yardım edenlerin ve herkesin baskısını hissettim. Orada 70 kişilik bir takım var ve sen birinci sürücüyken herkes her hafta sonu kazanmanı bekliyor, bu da beni etkiledi."

"Bunu, neden bu kadar zorlandığımı ancak kariyerimi bitirdikten sonra fark edebildim."

"Daha sonra son yıllarda kendime bir düşünce yapısı kattım ve bu bana yardımcı oldu. Sadece elinden geleni yapabilirsin ve bundan daha fazlasını yapamazsın." dedi.

Stoner yıllarca kronik yorgunluk sendromuyla (CFS) mücadele etti ve bu ilk olarak üç yarış boyunca kenarda kaldığı 2009 yılında baş gösterdi.

CFS olan mücadelesi emekli olmasına sebep oldu.

Stoner, anksiyetesi ve CFS ile arasında bir bağlantı kuramasa da, şu anki sağlık durumunun kötü olmasında geçmişteki başa çıkma mekanizmalarının rol oynadığından emin olduğunu söyledi.

Stoner, "Bence şu anda vücudumun baş edememesi biraz bunun yüzünden. Neden olduğunu henüz bilmiyoruz ve bu yüzden oldu diyemem. Ancak vücudumun kaldıramamasında büyük bir rol oynadığına eminim."

"Kafamdaki her şeyi kapatmakta çok iyiydim. Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar gergin olursam olayım kendime bunu yutmam ve baş etmem gerektiğini söylemekte çok iyiydim." dedi.