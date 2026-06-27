Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP Hollanda GP

Steiner'dan Vinales'e tepki: “Bence KTM'yi suçlaması haksızlık”

Tech3 takım patronu Guenther Steiner, Maverick Vinales'in KTM’e yönelik açık eleştirilerinin, takımdaki geleceğini tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Guenther Steiner, Tech3

Guenther Steiner, Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecek sezon için Tech3 koltuklarının ikisi de henüz resmiyet kazanmamışken Vinales, KTM'in kendisini Brno'daki 850cc'lik yeni motosiklet testine davet etmeme kararını, takımın geleceğinde yer almayacağının açık bir işareti olarak değerlendirmişti. 

Griddeki diğer koltukların çoğunun dolması nedeniyle Vinales, KTM'in kararını beklemek zorunda kaldığını ve elinde başka bir alternatif olmadığını düşünüyor. 

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İspanyol pilot, Assen'de verdiği demeçte, "Günün sonunda, eğer önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında yer alamazsam, bunun sorumlusu başkası değil, tamamen tek bir taraf olacak; o da KTM" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir Jack Appleyard'ın, KTM'yi suçlamanın doğru bir hamle olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Steiner, şu ifadeleri kullandı: "Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz. Bunun yapılabilecek en akıllıca şey olduğunu düşünmüyor ve dürüst olmak gerekirse bunu neden söylediğini de anlamıyorum.” 

“Eğer seçme şansınız yoksa, yani tabiri caizse muhtaç durumdaysanız, seçici olamazsınız. Muhtemelen bunu söylerken pek düşünmedi."

Steiner, bu tarz yorumların Vinales'in koltuğunu koruma şansına kesinlikle yardımcı olmayacağını ekleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu açıklamaların ona fayda sağlamayacağından eminim. Durum için KTM'yi suçlaması da bence haksızlık.” 

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Demek istediğim, KTM şu anda bir Aprilia ya da Ducati seviyesinde mi? Hayır. Ancak performans orada; Pedro Acosta gayet iyi iş çıkarıyor, Enea Bastianini dün ilk 10'daydı, dolayısıyla suçlanacak tek şey KTM değil.” 

“Ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de çok duygusal bir anına denk geldi; çünkü gelecek yıl MotoGP'de olmama ihtimali gerçekten var."

İzle: 2026 Avusturya GP: Antonelli fırtına gibi başladı, Ferrari ve Red Bull mutsuz, Cadillac alev aldı

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Aldeguer, omurga kırığı nedeniyle Hollanda GP'de yer almayacak
Sonraki haber Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

Avusturya GP 3. antrenman: Russell son turlardaki performansıyla zirvede, Antonelli 2., Hamilton 3. sırada

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Avusturya GP 3. antrenman: Russell son turlardaki performansıyla zirvede, Antonelli 2., Hamilton 3. sırada

Canlı dereceler: Avusturya GP 3. antrenman

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP 3. antrenman

Son Haberler

Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
Canlı dereceler: MotoGP Hollanda GP sprint

Alonso: "Sanırım rakip takımların 'para basma makinesi' var!"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Alonso: "Sanırım rakip takımların 'para basma makinesi' var!"

Binotto:"Mercedes ADUO ile akıllıca bir avantaj elde etti"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Binotto:"Mercedes ADUO ile akıllıca bir avantaj elde etti"

GT4 AVRUPA SPA 2. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport’tan çifte galibiyet

GT4 European Series
EGT4 GT4 European Series
GT4 AVRUPA SPA 2. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport’tan çifte galibiyet