Steiner'dan Vinales'e tepki: “Bence KTM'yi suçlaması haksızlık”

Gelecek sezon için Tech3 koltuklarının ikisi de henüz resmiyet kazanmamışken Vinales, KTM'in kendisini Brno'daki 850cc'lik yeni motosiklet testine davet etmeme kararını, takımın geleceğinde yer almayacağının açık bir işareti olarak değerlendirmişti.

Griddeki diğer koltukların çoğunun dolması nedeniyle Vinales, KTM'in kararını beklemek zorunda kaldığını ve elinde başka bir alternatif olmadığını düşünüyor.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İspanyol pilot, Assen'de verdiği demeçte, "Günün sonunda, eğer önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında yer alamazsam, bunun sorumlusu başkası değil, tamamen tek bir taraf olacak; o da KTM" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir Jack Appleyard'ın, KTM'yi suçlamanın doğru bir hamle olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Steiner, şu ifadeleri kullandı: "Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz. Bunun yapılabilecek en akıllıca şey olduğunu düşünmüyor ve dürüst olmak gerekirse bunu neden söylediğini de anlamıyorum.”

“Eğer seçme şansınız yoksa, yani tabiri caizse muhtaç durumdaysanız, seçici olamazsınız. Muhtemelen bunu söylerken pek düşünmedi."

Steiner, bu tarz yorumların Vinales'in koltuğunu koruma şansına kesinlikle yardımcı olmayacağını ekleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu açıklamaların ona fayda sağlamayacağından eminim. Durum için KTM'yi suçlaması da bence haksızlık.”

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Demek istediğim, KTM şu anda bir Aprilia ya da Ducati seviyesinde mi? Hayır. Ancak performans orada; Pedro Acosta gayet iyi iş çıkarıyor, Enea Bastianini dün ilk 10'daydı, dolayısıyla suçlanacak tek şey KTM değil.”

“Ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de çok duygusal bir anına denk geldi; çünkü gelecek yıl MotoGP'de olmama ihtimali gerçekten var."

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