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MotoGP Almanya GP

Steiner, Tech3’ün 2027’de KTM’den tam destek alacağını açıkladı

Guenther Steiner, yeni 850cc döneminde KTM ile yaptıkları anlaşmanın en kritik maddesinin, her iki sürücüye de tamamen fabrika destekli motorlar sağlamak olduğunu açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Günther Steiner, Teamchef Red Bull KTM Tech 3

Günther Steiner, Teamchef Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

2027'deki büyük kural değişiklikleriyle tüm üreticiler motosikletlerini baştan tasarlayacak. Ancak şimdiden Gresini ve VR46 gibi bağımsız ekipler, yeni dönemde sadece birer adet fabrika destekli Ducati alabileceklerini, ikinci sürücülerinin ise güncellemeleri daha geç alan uydu motorlarla yarışacağını doğruladı. Tech3 ise KTM ile yaptığı anlaşmayla bu dezavantajın tamamen önüne geçmeyi başardı.

Gelecek sezon her iki Tech3 pilotunun da fabrika destekli KTM'lerle yarışıp yarışmayacağı sorusuna Steiner çok net bir yanıt verdi: "Evet, kesinlikle. Bu, anlaşmada en çok istediğimiz şeylerden biriydi.” 

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: KTM Images

“Biz bir takım olarak buraya sadece şampiyonaya katılmak için değil, sonuçlar elde etmek için geliyoruz. En iyi ekipmana sahip olmak bizim için en kritik noktalardan biriydi ve bunu başardık."

Dört KTM sürücüsü için aynı anda yeterli yeni parça üretilemediği durumlarda kaçınılmaz olarak bazı tavizler verilmesi gerekebileceğini kabul eden Steiner, yine de Tech3'ün otomatik olarak ikinci plana atılmayacağını vurguladı: "Elbette her zaman mantıklı sınırlar dahilinde bazı ödünler verilmesi gerekebilir.”

“Ancak bana göre, eğer bizim motosikletlerimizden biri fabrika takımının önündeyse, o güncellemeyi alma önceliği avantajı da bizim sürücümüzde olmalı. Henüz o noktada değiliz ama oraya ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Tech3’ün 2027 sürücü kadrosu henüz resmiyet kazanmadı. Steiner’ın planı, gridde deneyimli bir ismin yanına bir çaylak getirmek yönünde. Deneyimli koltuk için şu anda en güçlü adayın HRC pilotu Luca Marini olduğu konuşulurken, çaylak koltuğu içinse Intact Moto2 takım arkadaşları Senna Agius ve Manuel Gonzalez konuşuluyor.

Guenther Steiner, Tech3

Guenther Steiner, Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Çaylak bir sürücünün daha eski veya güncellenmeyen bir motosikletle yarışıp yarışmayacağı sorusuna "Hayır, sürekli zorlamaya devam etmeliyiz. Olduğunuz yerde saymak sizi ileriye taşımaz" yanıtını veren Steiner, adayları hakkında şunları söyledi: "Senna Agius ve Manuel Gonzalez benim iki çaylak adayım, ikisinin de çok iyi sürücüler olduğunu zaten herkes biliyor.” 

“Bu yüzden aralarında bir seçim yapmak gerçekten çok zor. İkisinin de göze batan büyük bir eksisi yok. Şimdi asıl mesele, hangisinin daha fazla artısı olduğunu bulmak."

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