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MotoGP Britanya GP

Steiner: "MotoGP’in F1’i kopyalamasına gerek yok, kendi hikayesini yazabilir”

Guenther Steiner, Liberty Media çatısı altına giren MotoGP’nin Formula 1’in büyüme modelinden dersler çıkarması gerektiğini ancak kendi özgün kimliğini kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Guenther Steiner

Guenther Steiner

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Haas’taki sekiz yıllık Formula 1 kariyerinin ardından MotoGP’ye adım atan Guenther Steiner, yaklaşan Britanya Grand Prix öncesinde iki tekerlekli motor sporlarının geleceğini değerlendirdi. MotoGP'nin tıpkı 20 yıl önceki F1 gibi devasa bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Steiner, pist üstündeki mükemmelliğin ticari fırsatlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

F1 ve MotoGP'nin yapılarının farklı olduğuna dikkat çeken tecrübeli yönetici, organizasyonun izlemesi gereken yolu şu sözlerle ifade etti: "MotoGP'nin F1'in ne yaptığına bakıp onu birebir kopyalamasına gerek yok, kendi hikayesini yazmalı.”

“Yarış kalitesi anlamında MotoGP'nin yardıma ihtiyacı yok, o alana dokunulmamalı. Ancak organizasyonun sunumu ve ticari fırsatların değerlendirilmesi konusunda F1 gerçekten zirvede ve MotoGP bu tecrübeden faydalanabilir."

Guenther Steiner

Guenther Steiner

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP'deki en büyük eksikliklerden birinin sürücü portföyünün dar bir coğrafyaya sıkışması olduğunu belirten Steiner, mevcut gridde ilk 12 pilotun 11'inin İspanyol veya İtalyan olmasını eleştirdi. İspanya'daki güçlü altyapı sisteminin diğer ülkelerde de kurulması gerektiğinin altını çizen Steiner, sporun özellikle Amerika ve Asya pazarlarında yeniden canlanması gerektiğini vurguladı: "Sorun İspanyolları geriye çekmek değil, diğer ülkelerdeki yetenekleri yukarı taşımak.” 

“Nicky Hayden'dan bu yana Amerikalı tam zamanlı bir sürücümüz olmadı. ABD'de o heyecanı yeniden yakalayabilirsek MotoGP orada çok büyür.” 

“Benzer şekilde Endonezya ve Malezya'da da Honda'nın başlattığı genç sürücü programlarıyla yeni yetenekler yetişiyor."

F1 kariyerini şimdilik askıya alsa da yarışları yakından takip ettiğini belirten Steiner, 2026 sezonundaki şampiyonluk mücadelesini de değerlendirdi. 

Sezon başındaki kural belirsizliklerine hızlı tepki verilmesini takdir eden İtalyan yönetici, rekabetçi ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Sezon başında Mercedes'in kopup gideceğinden korkuyorduk ama öyle olmadı.” 

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 Team

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Şu ana kadar üç farklı takım galibiyet elde etti. Yıl bitmeden Max Verstappen'in de yarış kazanacağını ve bu sayının dörde çıkacağını düşünüyorum. Kimin kazanacağının kestirilemediği harika bir şampiyona izliyoruz."

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