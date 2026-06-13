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MotoGP Macaristan GP

Steiner: "MotoGP 2027'de tek motosiklete geçerse bu büyük bir hata olur"

Tech3 takım patronu Günther Steiner, MotoGP'nin gündeme gelen tek motosiklet kuralını uygulaması halinde büyük bir hata yapacağını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Alessio Salucci, VR46 Takım Direktörü; Guenther Steiner, Tech3 KTM takım sahibi

Alessio Salucci, VR46 Takım Direktörü; Guenther Steiner, Tech3 KTM takım sahibi

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Söz konusu öneri maliyetleri düşürme amacıyla gündeme getirilmiş olsa da Günther Steiner, bu düzenlemenin çok düşük ya da hiç finansal kazanç sağlamayacağını, buna karşılık sporun önemli bir değer kaybı yaşayacağını ifade etti.

Steiner, "Belki anlamayacak kadar aptalım ama bir ya da iki motosiklet olmasının nasıl bir tasarruf sağladığını gerçekten bilmiyorum."

"Daha az mekanik mi? Yani zaten ikinci bir motosiklete ihtiyacınız var, ama şimdi tüm parçalar duvarın arkasında duruyor. Motosikleti toplamanız gerektiğinde daha mı az insan gerekecek, daha mı fazla?"

"Bir kaza olursa, tamam, yedek motosikleti hazırlamanız gerekecek; ama bu sırada ana motosikleti de tamir etmeniz de lazım. Bu yüzden bu kararın herhangi bir tasarruf sağlayacağını düşünmüyorum."

Steiner, tek motosiklet kuralının sporun görsel değerine zarar vereceğini de vurguladı: "Bu şekilde gösteriden de çalmış oluruz ve seyirciler için bu çok önemli. Her sporun en önemli parçası taraftarlardır.”

"Bence hiçbir gerçek kazanç olmadan yarışın gösterisini azaltıyoruz. Çok küçük bir kazanım için büyük bir gösteriyi kaybediyoruz."

"Bir sürücünün yağmurda bir motosikletten diğerine atlamasından daha havalı ne olabilir? Bunu kaldırmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer para tasarrufu yapmak istiyorsanız, çok basit bir çözüm var: Bütçe sınırı."

“Bunun Formula 1’de nasıl işe yaradığını ve çok iyi sonuçlar verdiğini biliyoruz. Daha az test yapmak da bir çözüm olabilir."

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