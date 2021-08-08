Steiermark MotoGP yarışı Pedrosa ve Savadori teması nedeniyle durduruldu

27 turluk Red Bull Ring yarışının üçüncü turunda özel davetle KTM'le piste çıkan Pedrosa, üçüncü virajda RC16'sının kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı.

Pedrosa pist üstünden kaçtı ancak motosikleti pist üstünde kaldı ve o sırada arkadan gelen Luca Savadori, İspanyol sürücünün motosikletinden kaçamadı.

Temasın etkisiyle motosiklet alev aldı ve yarış hemen kırmızı bayrakla durduruldu.

Olayın ardından Savadori, sedyeyle pist dışına taşındı. İlk müdahalenin ardından iyi durumda olan Savadori, padoka geri döndü.

Pedrosa'nın durumu zaten iyiydi ve bundan ötürü olayda herhangi bir yara almadı.

Pist üstüne çok fazla yakıt/yağ döküldüğü için pist görevlileri uzun süre temizlik çalışması yaptılar.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış baştan tekrar başladı ve Pedrosa, ikinci motosikletiyle yarışa geri döndü. Savadori ise ayağındaki sakatlık nedeniyle yarışa geri dönemedi.

Geçen yıl gerçekleştirilen her iki Avusturya yarışında da kırmızı bayrak çıkmıştı. Bu, son üç Avusturya yarışının tamamında kırmızı bayrak çıktığı anlamına geliyor.

Crash at turn 2 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images