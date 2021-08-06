Steiermark MotoGP 2. antrenman: Islak zeminde gerçekleştirilen seansta Savadori ilk sırada

İkinci antrenman seansının çoğunluğu ıslak zeminde koşulduğundan, Takaaki Nakagmi'nin ilk antrenman seansında kaydettiği 1:23.805'lik derecesi cuma gününün en hızlı tur zamanı olarak kaldı.

MotoGP'nin ıslak zemin ustalarından Danilo Petrucci, koşulları test etmek için Tech 3 KTM'siyle piste çıkan ilk isim olurken, Petrucci'nin takım arkadaşı Iker Lecuona onu takip etti.

Lecuona, 1:37.716'lık turuyla tempoyu belirleyen ilk isim oldu ve turunu bitirir bitirmez ilk virajda kaza yaptı. Lecuona, kazaya rağmen hasar almadı ve yoluna devam edebildi.

Petrucci, birkaç dakika sonra 1:36.188'lik derecesiyle ilk sıraya yükseldi ancak sonrasında Lecuona, önce 1:35.611'lik derecesiyle liderliği geri aldı sonrasında da 1:34.319'luk turuyla farkı arttırdı.

45 dakikalık seansın ilk 15'i geride kaldığında, Marc Marquez 1:33.334'lük derecesiyle ilk sıraya yükseldi ve sonrasında bu turunu geliştirdi.

Seansı yarıladığımızda ise Marquez, 1:32.841'lik turuyla avantajını daha da arttırdı. Marquez'in bu derecesi, seansın son 8 dakikasına kadar geçilemedi ancak seansın son dakikalarında pist kurumaya başladı ve pilotlar tur zamanlarını geliştirmeye başladılar.

Pramac sürücüsü Johann Zarco, 1:32.807'lik derecesiyle Marquez'in turunu geçebilen ilk isim olurken; Francesco Bagnaia, 1:32.310'luk turuyla bu zamanı da geçti.

Aprilla sürücüsü Savadori, bu seansta 1.31'lere inen ilk pilot oldu ve 1:31.304'lük derecesiyle zirveye yükseldi. Bu esnada Jack Miller, kuru zemin lastikleriyle piste çıkarak keşif turları attı.

Miller'ın kuru zemin lastiğiyle attığı turlar pek de işe yaramadı ve Avusturalyalı pilot, seansı 14. sırada noktaladı.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın sonunda Savadori, Zarco'nun 0.154sn önünde ilk sırada yer aldı. Son dünya şampiyonu Joan Mir ise ilk üçü tamamladı.

Bagnaia, Mir'in 0.616sn arkasında kalsa da Aleix Espargaro'yu geçmeyi başardı. Suzuki'den Alex Rins ise 6. oldu.

Alex Marquez, son turunda kendini 7. sıraya atarken, Maverick Vinales ilk 10 içinde yer alan tek Yamaha pilotu oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, liderin 2.1sn arkasında 15. oldu. Yamahalar, kuruyan zeminde tipik bir şekilde zorlandılar.

Petronas SRT'den Cal Crutchlow 20. ve emekliliğini açıklayan Valentino Rossi 21. oldu.

Seansın ilk dakikalarında zirvede bulunan Petrucci, 18. sıraya gerilerken Miguel Oliveira, ilk seanstaki kazasından dolayı bileğinde ağrı hissettiğinden sadece bir piste çıkış turu tamamlayabildi.

Seans sonucu: