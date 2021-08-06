Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
MotoGP / Avusturya GP II Antrenman raporu

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

MotoGP Steiermark GP öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını LCR Honda takımından Takaaki Nakagami ilk sırada tamamlarken, emekliliğe ayrılan Dani Pedrosa ve Cal Crutchlow ilk antrenman seansı ile yeniden mücadeleye döndüler.

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Temmuz ayındaki Finlandiya yarışının iptal edilmesinin ardından MotoGP, Avusturya'da 2 yarış yapma kararı almıştı. Bu kararla birlikte Avusturya'da art arda iki yarış izleyeceğiz.

Red Bull Ring'deki ilk antrenman seansının sonunda, beklendiği gibi tur zamanları art arda gelişti. Nakagami, seansın sonunda elde ettiği 1:23.805'lik derecesiyle açılış seansını zirvede tamamlamış oldu.

Suzuki'den Joan Mir, Nakagami'nin 0.076 sn gerisinde ikinci olurken takım arkadaşı Alex Rins 4. oldu. Suzuki sürücülerinin arasında Aprilia'dan Aleix Espargaro yer aldı.

Honda fabrika takımı sürücüleri Pol Espargaro ve Marc Marquez, ilk seansı 5 ve 6. sıralarda tamamlarken onları Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo takip ettiler.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'de en tepede yer alan isim şampiyona ikincisi Johann Zarco oldu. Zarco, seansı 9. sırada tamamlarken Ducati fabrika takımından Jack Miller ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

2018 Valensiya'daki final yarışından sonra ilk defa mücadeleye dönen Dani Pedrosa, 11. olarak güçlü bir başlangıç yaptı.

KTM'nin diğer sürücülerinden Miguel Oliveira ve Iker Lecuona kazalar yaptılar. Oliveira, kazadan sonra önlem olarak tıbbi merkeze götürüldü.

Dün sene sonunda emekli olacağını açıklayan Valentino Rossi, bu seansı 16. sırada tamamlarken önümüzdeki 3 yarışta onun takım arkadaşı olarak mücadele edecek Cal Crutchlow 23 motosikletin yer aldığı seansta son sırada yer aldı.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'23.805  
2 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'23.881 0.076
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 22 1'24.183 0.378
4 Spain Alex Rins Suzuki 23 1'24.221 0.416
5 Spain Pol Espargaro Honda 22 1'24.254 0.449
6 Spain Marc Marquez Honda 24 1'24.475 0.670
7 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 1'24.492 0.687
8 France Fabio Quartararo Yamaha 26 1'24.580 0.775
9 France Johann Zarco Ducati 22 1'24.580 0.775
10 Australia Jack Miller Ducati 21 1'24.827 1.022
11 Spain Dani Pedrosa KTM 21 1'24.850 1.045
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 26 1'24.915 1.110
13 Spain Alex Marquez Honda 23 1'24.959 1.154
14 Italy Luca Marini Ducati 22 1'25.207 1.402
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 14 1'25.238 1.433
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 22 1'25.264 1.459
17 Spain Jorge Martin Ducati 22 1'25.316 1.511
18 South Africa Brad Binder KTM 22 1'25.033 1.228
19 Italy Danilo Petrucci KTM 20 1'25.409 1.604
20 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'25.499 1.694
21 Italy Enea Bastianini Ducati 21 1'25.275 1.470
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 21 1'25.793 1.988
23 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 20 1'26.090 2.285
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

Önceki haber

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”

1 s
2
Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

15 s
3
Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

19 s
4
GENEL

6-8 Ağustos Yarış Programı

19 dk
5
Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

3 s
Son Haberler
Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
MOTOGP

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

2dk
Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
MOTOGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

2 s
MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları
MOTOGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

2 s
Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"
MOTOGP

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

14 s
Resmi: MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda emekli oluyor!
MOTOGP

Resmi: MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda emekli oluyor!

18 s
Son Videolar
Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek 00:40
MotoGP
4 Ağu 2021

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi" Avusturya GP II
MotoGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları Avusturya GP II
MotoGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu" Avusturya GP II
MotoGP

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Sainz’ın Macaristan GP’de stratejiyi sorgulaması iyi bir şey”

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

6-8 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL

6-8 Ağustos Yarış Programı

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

Son Haberler

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı
MotoGP MotoGP

Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Simone Biles, sporcuların bazen nasıl hissettiklerini gösterdi"

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları
MotoGP MotoGP

MotoGP sürücülerinin "İki tekerleğin Michael Jordan"ı Rossi'nin emekliliği hakkında yorumları

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"
MotoGP MotoGP

Rossi: "VR46 takımıyla sadece bir yıl yarışmak riskli olurdu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.