Steiermark MotoGP: İlk seansta Nakagami lider; Pedrosa ve Crutchlow dönüş yaptı

Temmuz ayındaki Finlandiya yarışının iptal edilmesinin ardından MotoGP, Avusturya'da 2 yarış yapma kararı almıştı. Bu kararla birlikte Avusturya'da art arda iki yarış izleyeceğiz.

Red Bull Ring'deki ilk antrenman seansının sonunda, beklendiği gibi tur zamanları art arda gelişti. Nakagami, seansın sonunda elde ettiği 1:23.805'lik derecesiyle açılış seansını zirvede tamamlamış oldu.

Suzuki'den Joan Mir, Nakagami'nin 0.076 sn gerisinde ikinci olurken takım arkadaşı Alex Rins 4. oldu. Suzuki sürücülerinin arasında Aprilia'dan Aleix Espargaro yer aldı.

Honda fabrika takımı sürücüleri Pol Espargaro ve Marc Marquez, ilk seansı 5 ve 6. sıralarda tamamlarken onları Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo takip ettiler.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'de en tepede yer alan isim şampiyona ikincisi Johann Zarco oldu. Zarco, seansı 9. sırada tamamlarken Ducati fabrika takımından Jack Miller ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

2018 Valensiya'daki final yarışından sonra ilk defa mücadeleye dönen Dani Pedrosa, 11. olarak güçlü bir başlangıç yaptı.

KTM'nin diğer sürücülerinden Miguel Oliveira ve Iker Lecuona kazalar yaptılar. Oliveira, kazadan sonra önlem olarak tıbbi merkeze götürüldü.

Dün sene sonunda emekli olacağını açıklayan Valentino Rossi, bu seansı 16. sırada tamamlarken önümüzdeki 3 yarışta onun takım arkadaşı olarak mücadele edecek Cal Crutchlow 23 motosikletin yer aldığı seansta son sırada yer aldı.