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MotoGP / Styrian GP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

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Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
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, Editör

2020 MotoGP sezonunun Steiermark ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun oldu.

Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk iki sırada yer alan Johann Zarco ve Danilo Petrucci ikinci seansa kalmayı başardılar. Zarco’nun turu 1:23.609 olurken, Petrucci 0.163 saniye geride yer aldı.

İyi bir turla gelen Valentino Rossi ise son sektörde kaza yaparak ilk bölümde elendi.

İkinci seanstaki ilk turlarda ilk sıra sürekli el değiştirdi ve 1:23.602’lik bir derece elde eden Takaaki Nakagami ilk sırayı ele geçirdi.

Pol Espargaro 0.043 saniye geride ikinci, Fabio Quartararo 0.264 saniye geride üçüncüydü.

Son denemelerde 1:23.580’lik bir tur atan Espargaro ilk sıraya yükseldi ve MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Son turunda dışarı taşarak turunu iptal eden Nakagami 0.022 saniye geride ikinci olurken, Zarco 0.052 saniye geride ilk çizgiyi tamamladı. Ancak Zarco, geçtiğimiz haftaki kaza sebebiyle aldığı cezayla beraber yarışa pit yolundan başlayacak.

Suzuki'den Joan Mir dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jack Miller beşinci, Maverick Vinales altıncı, Alex Rins yedinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso ve Fabio Quartararo oldu.

İlk bölümde elenen Brad Binder 14. olurken, Rossi 15. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Pol Espargaro KTM 9 1'23.580    
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 9 1'23.602 0.022 0.022
3 France Johann Zarco Ducati 8 1'23.632 0.052 0.030
4 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'23.678 0.098 0.046
5 Australia Jack Miller Ducati 7 1'23.700 0.120 0.022
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 9 1'23.778 0.198 0.078
7 Spain Alex Rins Suzuki 9 1'23.782 0.202 0.004
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 9 1'23.797 0.217 0.015
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 9 1'23.849 0.269 0.052
10 France Fabio Quartararo Yamaha 9 1'23.866 0.286 0.017
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'24.021 0.441 0.155
12 Italy Danilo Petrucci Ducati 9 1'24.174 0.594 0.153
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Johann Zarco Ducati 9 1'23.609    
2 Italy Danilo Petrucci Ducati 9 1'23.772 0.163 0.163
3 Spain Iker Lecuona KTM 9 1'23.928 0.319 0.156
4 South Africa Brad Binder KTM 8 1'23.932 0.323 0.004
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 8 1'24.127 0.518 0.195
6 Italy Michele Pirro Ducati 8 1'24.273 0.664 0.146
7 Spain Alex Marquez Honda 9 1'24.370 0.761 0.097
8 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 8 1'24.401 0.792 0.031
9 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 9 1'24.416 0.807 0.015
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'24.429 0.820 0.013
11 Germany Stefan Bradl Honda 9 1'24.667 1.058 0.238
12 Spain Tito Rabat Ducati 9 1'24.916 1.307 0.249
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Cem Özel

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