Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk iki sırada yer alan Johann Zarco ve Danilo Petrucci ikinci seansa kalmayı başardılar. Zarco’nun turu 1:23.609 olurken, Petrucci 0.163 saniye geride yer aldı.

İyi bir turla gelen Valentino Rossi ise son sektörde kaza yaparak ilk bölümde elendi.

İkinci seanstaki ilk turlarda ilk sıra sürekli el değiştirdi ve 1:23.602’lik bir derece elde eden Takaaki Nakagami ilk sırayı ele geçirdi.

Pol Espargaro 0.043 saniye geride ikinci, Fabio Quartararo 0.264 saniye geride üçüncüydü.

Son denemelerde 1:23.580’lik bir tur atan Espargaro ilk sıraya yükseldi ve MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Son turunda dışarı taşarak turunu iptal eden Nakagami 0.022 saniye geride ikinci olurken, Zarco 0.052 saniye geride ilk çizgiyi tamamladı. Ancak Zarco, geçtiğimiz haftaki kaza sebebiyle aldığı cezayla beraber yarışa pit yolundan başlayacak.

Suzuki'den Joan Mir dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Jack Miller beşinci, Maverick Vinales altıncı, Alex Rins yedinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso ve Fabio Quartararo oldu.

İlk bölümde elenen Brad Binder 14. olurken, Rossi 15. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: