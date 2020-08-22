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MotoGP / Styrian GP / Antrenman raporu

Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

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Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Steiermark GP öncesi gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk sırada yer aldı.

MotoGP'de sürücüler, Red Bull Ring'deki ikinci yarış öncesinde üçüncü antrenman seansında piste çıktılar ve sıralama turları için iyi bir pozisyon yakalamaya çalıştılar.

Seansın ilk bölümünde KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:23.638 yaparak ilk sırada yer almayı başardı.

Bu derece uzun süre zaman tablosunun en tepesinde kaldı.

Son bölüme doğru girilirken Maverick Vinales 1:23.617 yapıp liderliği alsa da, son dakikalarda dereceler gelişmeye devam etti ve Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:23.456 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Son bölümde Suzuki sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Mir, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Fabio Quartararo, son bölümde derecesini geliştiren isimlerden bir tanesiydi ve 1:23.607 ile 0.151 saniye geride ikinci oldu.

Petronas SRT sürücüsü, fren sorunlarının ardından nihayet iyi bir tur çıkararak rahat bir nefes almış oldu.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin güçlü hafta sonu üçüncü seansta da devam etti. Japon sürücü, 1:23.610'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya'daki ilk yarışı kazanan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso da Nakagami ile tamamen aynı dereceyi yaparak dördüncü oldu.

Vinales, yakın geçen seansta Quartararo'dan sadece 0.010 saniye yavaş kaldı ve beşinci oldu. En iyi KTM sürücüsü olan Pol Espargaro 0.204 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Miguel Oliveira yedinci ve Franco Morbidelli sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Jack Miller tamamladı. Geçen haftaki ilk yarışta üçüncü olan Miller, seansın bitimine üç tur kala kaza yaparak seansa erken veda etti.

Brad Binder'in 11. olduğu seansta, cuma günü tıbbi kontrollerden geçen ve yarışmasına izin verilen Johann Zarco 12. oldu.

Skafoid kemiğinden ameliyat olan Zarco, geçen haftaki olay nedeniyle aldığı cezadan ötürü yarışa pit yolundan başlayacak.

Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Valentino Rossi ve Cal Crutchlow ilk 16'yı tamamladılar.

Lider Mir ile 15. Rossi arasında sadece 0.494 saniye vardı. İtalyan sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Aleix Espargaro'nun zorlu hafta sonu, üçüncü seansta da devam etti. İtalyan sürücü, takım arkadaşı Bradley Smith'in de gerisinde kaldığı seansı 19. bitirdi.

Ayrıca Honda test sürücüsü Stefan Bradl da, takımın yarış sürücüsü Alex Marquez'i geride bıraktı. Yine de bu ikili ancak 20. ve 21. olabildiler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Joan Mir Suzuki 1'23.456  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 1'23.607 0.151
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'23.610 0.154
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'23.610 0.154
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'23.617 0.161
6 Spain Pol Espargaro KTM 1'23.660 0.204
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'23.725 0.269
8 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'23.727 0.271
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'23.754 0.298
10 Australia Jack Miller Ducati 1'23.795 0.339
11 South Africa Brad Binder KTM 1'23.798 0.342
12 France Johann Zarco Ducati 1'23.879 0.423
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'23.881 0.425
14 Spain Iker Lecuona KTM 1'23.889 0.433
15 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'23.950 0.494
16 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'24.126 0.670
17 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'24.136 0.680
18 Italy Michele Pirro Ducati 1'24.296 0.840
19 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'24.423 0.967
20 Germany Stefan Bradl Honda 1'24.617 1.161
21 Spain Alex Marquez Honda 1'24.742 1.286
22 Spain Tito Rabat Ducati 1'25.047 1.591
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Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"

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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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