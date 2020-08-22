Steiermark MotoGP 3. antrenman: Mir, Suzuki ile lider

MotoGP'de sürücüler, Red Bull Ring'deki ikinci yarış öncesinde üçüncü antrenman seansında piste çıktılar ve sıralama turları için iyi bir pozisyon yakalamaya çalıştılar.

Seansın ilk bölümünde KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:23.638 yaparak ilk sırada yer almayı başardı.

Bu derece uzun süre zaman tablosunun en tepesinde kaldı.

Son bölüme doğru girilirken Maverick Vinales 1:23.617 yapıp liderliği alsa da, son dakikalarda dereceler gelişmeye devam etti ve Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:23.456 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Son bölümde Suzuki sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Mir, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Fabio Quartararo, son bölümde derecesini geliştiren isimlerden bir tanesiydi ve 1:23.607 ile 0.151 saniye geride ikinci oldu.

Petronas SRT sürücüsü, fren sorunlarının ardından nihayet iyi bir tur çıkararak rahat bir nefes almış oldu.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin güçlü hafta sonu üçüncü seansta da devam etti. Japon sürücü, 1:23.610'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya'daki ilk yarışı kazanan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso da Nakagami ile tamamen aynı dereceyi yaparak dördüncü oldu.

Vinales, yakın geçen seansta Quartararo'dan sadece 0.010 saniye yavaş kaldı ve beşinci oldu. En iyi KTM sürücüsü olan Pol Espargaro 0.204 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Miguel Oliveira yedinci ve Franco Morbidelli sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Jack Miller tamamladı. Geçen haftaki ilk yarışta üçüncü olan Miller, seansın bitimine üç tur kala kaza yaparak seansa erken veda etti.

Brad Binder'in 11. olduğu seansta, cuma günü tıbbi kontrollerden geçen ve yarışmasına izin verilen Johann Zarco 12. oldu.

Skafoid kemiğinden ameliyat olan Zarco, geçen haftaki olay nedeniyle aldığı cezadan ötürü yarışa pit yolundan başlayacak.

Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Valentino Rossi ve Cal Crutchlow ilk 16'yı tamamladılar.

Lider Mir ile 15. Rossi arasında sadece 0.494 saniye vardı. İtalyan sürücü, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Aleix Espargaro'nun zorlu hafta sonu, üçüncü seansta da devam etti. İtalyan sürücü, takım arkadaşı Bradley Smith'in de gerisinde kaldığı seansı 19. bitirdi.

Ayrıca Honda test sürücüsü Stefan Bradl da, takımın yarış sürücüsü Alex Marquez'i geride bıraktı. Yine de bu ikili ancak 20. ve 21. olabildiler.

Seans sonucu: