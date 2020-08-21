Steiermark MotoGP 2. antrenman: Espargaro ve KTM lider!

Espargaro, Avusturya GP'de yarış başladıktan sonra Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ile temas yaşadı ve sonrasında yarışa veda etti.

Avusturya GP'sinde tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olan Espargaro, Cuma günü güçlü performansına kaldığı yerden devam etti.

İkinci seansta ilk başta 1:24.301 yapan Espargaro, daha sonra bu dereceyi 1:24.203'e çekmeyi başardı.

Geçen hafta kaza yapmadan önce galibiyet için savaşan Alex Rins, Espargaro'nun zamanını 1:24.122 ile geçerek liderliğe oturdu.

Ancak son sözü Espargaro söyledi ve önce 1:23.764 sonra da 1:23.638 yaparak seansı ilk sırada tamamladı.

En iyi Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 0.266 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Avusturya GP'de podyuma çıkan Joan Mir üçüncü oldu.

Dördüncü en hızlı zamanı Rins yaparken, Maverick Vinales beşinci ve Miguel Oliveira altıncı oldu.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli yedinci ve Aleix Espargaro sekizinci oldu.

İlk onu tamamlayan sürücüler Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi ve KTM'den Brad Binder oldu. Tech 3'dan Iker Lecuona ise 11. oldu..

Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez 12. olurken, LCR Honda'dan Cal Crutchlow 13. oldu.

Fren sorunlarıyla boğuşan şampiyona lideri Fabio Quartararo, en kötü Yamaha sürücüsü olarak 14. sırada yer aldı.

Ducati sürücüleri ilginç şekilde geride kaldılar. Andrea Dovizioso ancak 15. olurken, Michele Pirro 16., Jack Miller 17. ve Danilo Petrucci 18. oldu.

Seans sonucu: