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MotoGP / Styrian GP / Antrenman raporu

Steiermark MotoGP 2. antrenman: Espargaro ve KTM lider!

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Steiermark MotoGP 2. antrenman: Espargaro ve KTM lider!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

KTM’den Pol Espargaro, Steiermark GP öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Espargaro, Avusturya GP'de yarış başladıktan sonra Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ile temas yaşadı ve sonrasında yarışa veda etti.

Avusturya GP'sinde tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olan Espargaro, Cuma günü güçlü performansına kaldığı yerden devam etti. 

İkinci seansta ilk başta 1:24.301 yapan Espargaro, daha sonra bu dereceyi 1:24.203'e çekmeyi başardı.

Geçen hafta kaza yapmadan önce galibiyet için savaşan Alex Rins, Espargaro'nun zamanını 1:24.122 ile geçerek liderliğe oturdu.

Ancak son sözü Espargaro söyledi ve önce 1:23.764 sonra da 1:23.638 yaparak seansı ilk sırada tamamladı.

En iyi Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 0.266 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Avusturya GP'de podyuma çıkan Joan Mir üçüncü oldu.

Dördüncü en hızlı zamanı Rins yaparken, Maverick Vinales beşinci ve Miguel Oliveira altıncı oldu.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli yedinci ve Aleix Espargaro sekizinci oldu.

İlk onu tamamlayan sürücüler Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi ve KTM'den Brad Binder oldu. Tech 3'dan Iker Lecuona ise 11. oldu..

Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez 12. olurken, LCR Honda'dan Cal Crutchlow 13. oldu.

Fren sorunlarıyla boğuşan şampiyona lideri Fabio Quartararo, en kötü Yamaha sürücüsü olarak 14. sırada yer aldı.

Ducati sürücüleri ilginç şekilde geride kaldılar. Andrea Dovizioso ancak 15. olurken, Michele Pirro 16., Jack Miller 17. ve Danilo Petrucci 18. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Pol Espargaro KTM 1'23.638  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'23.904 0.266
3 Spain Joan Mir Suzuki 1'23.907 0.269
4 Spain Alex Rins Suzuki 1'24.009 0.371
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'24.060 0.422
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'24.118 0.480
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'24.187 0.549
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'24.366 0.728
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'24.378 0.740
10 South Africa Brad Binder KTM 1'24.427 0.789
11 Spain Iker Lecuona KTM 1'24.429 0.791
12 Spain Alex Marquez Honda 1'24.463 0.825
13 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'24.560 0.922
14 France Fabio Quartararo Yamaha 1'24.643 1.005
15 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'24.774 1.136
16 Italy Michele Pirro Ducati 1'24.807 1.169
17 Australia Jack Miller Ducati 1'24.925 1.287
18 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'24.985 1.347
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'25.025 1.387
20 Germany Stefan Bradl Honda 1'25.057 1.419
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'25.221 1.583
22 France Johann Zarco Ducati    
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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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