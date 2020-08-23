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MotoGP / Son dakika

Steiermark GP, Quartararo için "hayatta kalma" yarışı olmayacak

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Steiermark GP, Quartararo için "hayatta kalma" yarışı olmayacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Fabio Quartararo, sıralama turlarında 10. sırada yer almasına rağmen Steiermark GP'nin kendisi için bir "hayatta kalma yarışı" olmayacağını söyledi.

Şampiyona lideri, bir fren sorunu nedeniyle geçen haftaki Avusturya GP'de ancak sekizinci olabildi ve Çek GP'de de yedinci oldu.

Steiermark GP sıralama turlarında ancak 10. olabilen Quartararo, Johann Zarco'nun pit yolundan başlayacak olmasından ötürü 9. sıradan start alacak.

Steiermark GP'nin hayatta kalma yarışı olup olmayacağı sorulduğunda Quartararo şunları söyledi: "Zorlayacağım çünkü bu pozisyonda kalmamanın ve hatta geriye düşmemenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum."

"Yani, mesele [sadece] hayatta kalmak değil, yükselmekle ilgili. Her şeyimizi ortaya koymak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Quartararo, şampiyonadaki ana rakibi Andrea Dovizioso'nun yükselişini takip etmek istediğini söyledi.

Dovizioso'nun geride kalmasıyla, teselli bulup bulmadığı sorusuna Quartararo, "Bence evet, çünkü takip edecek harika bir insan var."

“Deneyeceğim, çünkü kesinlikle ön tarafa geri dönecek ve ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birisini her geçişinde, ben de öndeki sürücüyü  geçmeye çalışacağım."

"Ama her şeyden önce iyi bir başlangıç ​​yapmamız gerekiyor. Bu konuda gerçekten iyi olduğunu biliyorum. Sonrasındaki hızımız o kadar da kötü değil."

“Bu yüzden, nerede savaşabileceğimizi ve motosikletimizle nerede geçiş yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor, ki bence çok yer yok."

“İlk turda iyi bir performans göstermek istiyorum. İlk iki frenleme bölgesi gerçekten önemli olacak. Dovizioso'yu takip etmek de öyle."

Quartararo ile şampiyona ikincisi Dovizioso arasında 11 puan var.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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