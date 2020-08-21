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MotoGP / Styrian GP / Antrenman raporu

Steiermark GP 1. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2!

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Steiermark GP 1. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, Steiermark'taki ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

2020'de ikinci kez aynı pistte ikinci bir yarış düzenlenecek ve sürücüler, dramatik ilk yarıştan bir hafta sonra piste çıktılar.

LCR'den Takaaki Nakagami başlangıçta 1:24.715 yapıp liderliğe çıkmayı başardı. Daha sonra bu dereceyi 1:24.103'e çekti.

Bu, oldukça uzun bir süre en iyi derece olarak kaldı.

Ancak Red Bull Ring'deki havanın her zaman öngörülemez olmasından ötürü sürücüler, sıralama turlarını da hesaba katarak son bölümde hızlı tur denemeleri yaptılar.

Nakagami'yi geçen ilk sürücü 1:24.035 yapan Suzuki sürücüsü Joan Mir'di. Ancak Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira 1:23.889 yaparak İspanyol sürücüyü liderlikten indirdi.

Ardından Miller, 1:23.859 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Geçen hafta yapılan ilk yarışı kazanan Andrea Dovizioso, en iyi Ducati fabrika sürücüsü olarak seansı 1:23.863'le ikinci sırada noktaladı. Miller ile Dovizioso arasında sadece 0.004 saniye vardı.

Oliveira 0.039 saniye geride üçüncü olurken, Nakagami 0.091 saniye geride dördüncü oldu.

Yakın geçen seansta Mir, 0.102 saniye geride ilk beşi tamamladı.

En iyi Yamaha sürücüsü, ilk yarışta korkutucu bir kazaya karışan Franco Morbidelli'ydi. İtalyan sürücü 1:24.198 yaptı ve altıncı sırada kendisine yer buldu.

Son yarışların yıldızı Brad Binder yedinci olurken, Iker Lecuona sekizinci, Maverick Vinales dokuzuncu ve Fabio Quartararo onuncu oldu.

Pol Espargaro, en kötü KTM sürücüsü olarak 11. olurken, sakat Pecco Bagnaia'nın yerine piste çıkan Michele Pirro 12., Danilo Petrucci 13. ve Bradley Smih 14. oldu.

Alex Marquez ancak 16. olabilirken, Valentino Rossi 17. ve Cal Crutchlow 18. oldu.

Johann Zarco, skafoid kemiğinden olduğu ameliyatın ardından, tıbbi testlerden geçemediği için cuma günü piste çıkmayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'23.859  
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'23.863 0.004
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'23.898 0.039
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'23.950 0.091
5 Spain Joan Mir Suzuki 1'23.961 0.102
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'24.198 0.339
7 South Africa Brad Binder KTM 1'24.251 0.392
8 Spain Iker Lecuona KTM 1'24.301 0.442
9 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'24.324 0.465
10 France Fabio Quartararo Yamaha 1'24.381 0.522
11 Spain Pol Espargaro KTM 1'24.397 0.538
12 Italy Michele Pirro Ducati 1'24.508 0.649
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'24.517 0.658
14 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'24.623 0.764
15 Spain Alex Rins Suzuki 1'24.628 0.769
16 Spain Alex Marquez Honda 1'24.690 0.831
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'24.699 0.840
18 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'24.764 0.905
19 Spain Tito Rabat Ducati 1'24.806 0.947
20 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'24.808 0.949
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'24.914 1.055
22 France Johann Zarco Ducati    
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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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