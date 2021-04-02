Startlarda yavaş kalmak Vinales'i sinirlendiriyor

Yamaha sürücü, geçen hafta sonu Losail'de gerçekleştirilen ilk yarışın sıralama turlarında ikinci olurken, startta dört Ducati ve Yamaha'dan takım arkadaşı Fabio Quartararo'ya geçilerek ilk turun sonunda altıncılığa gerilemişti.

Vinales, Katar testlerinde ve antrenman turlarında, yarışın başlangıç kısmına odaklanmıştı ve startı o kadar kötü olmasa bile, Ducati'nin hızına karşı koyması için yeterli değildi.

Bunun bir kısmı, Yamaha'nın Ducati, Honda, KTM ve Aprilia kadar iyi bir holeshot (startta motosikletin yüksekliğini düşüren sistem) cihazına sahip olmamasıyla ilgili.

Vinales, sonrasında öndekileri geçip yarış ilk sırada tamamlamış olsa da, bunu yapması için ortaya koyduğu çabanın, işleri karmaşıklaştırdığını dile getirdi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Bu hafta sonu yine Losail'de gerçekleştirilecek Doha GP öncesi konuşan Vinales, "En azından startın iyi olduğunu düşünüyorum, bu açıdan sahip olduğumuz sayılar iyiydi."

“Sadece rakiplerimizin harika bir iş yaptığını düşünüyorum, yani sahip olduğumuz şeyle daha fazlasını yapamazdım."

“Elbette bu hafta sonu durumu daha iyi hale getirmeye çalışacağız."

“Ancak holeshot cihazının çok büyük bir fark yarattığını görebiliyoruz, çünkü Ducati sürücüleri geçen yıla göre çok daha hızlı başlıyorlar."

“Bu yüzden bu alanda ilerleme kaydetmek için çaba göstereceğiz. Yamaha da sanırım bunu mümkün olduğunca çabuk halletmek için çok zorluyor."

“Fakat kesinlikle sinirliyim çünkü yarışı startlarda durumu oldukça zorlaştırıyor."

“Ön tarafta olduğunuz zaman, yarışınız daha kolay olmaz, ancak lastikleri çok daha iyi şekilde kontrol edebilirsiniz."

"Arkadan yükseldiğiniz zaman ise her şeyi yapmanız ve diğer sürücüleri geçmek için arka tarafı zorlamanız gerekiyor."

“Bu yüzden buna dikkat etmemiz ve bu alanda gelişmemiz gerekiyor."

Vinales, bu hafta sonu yapılacak Doha GP öncesinde, 2017'den bu yana ilk kez şampiyonayı lider götürüyor. İspanyol sürücü, o yıl Yamaha ile ilk sezonuna çıkmış ve ilk beş yarışın üçünü kazanmıştı.