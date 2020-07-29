SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"

Dokuz kez dünya şampiyonu Rossi, 2021'de fabrika desteğiyle birlikte Petronas SRT takımına katılacak. Fakat anlaşma henüz resmileşmedi.

Rossi, geçen hafta ikinci Jerez yarışında üçüncü olarak, Austin 2019'dan bu yana ilk MotoGP podyumunu elde etti. Fakat geçen hafta aynı pistte çok kötü bir performans sergilemişti.

İtalyan sürücü, İspanya GP'nin ardından geleceği konusunda endişelendiğini kabul etti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Razali, kendilerinin de şüphe duyduğunu kabul etti.

Sepang pistinin eski CEO'su, "Vale, Valedir."

“Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıştan sonra bazı şüphelerim vardı. Kendi kendime 'Doktor'un geri döneceğini söyledim ve bunu yapmayı başardı."

“İçinde yer aldığımız zorlu koşullar düşünüldüğünde, beni gerçekten çok etkiledi" dedi.

Razali, Rossi’nin Endülüs GP’deki performansının SRT’nin hissedarlara 2021 için neden İtalyan sürücüyü seçtiklerini anlatmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Bu podyum her şeyi kolaylaştırıyor."

“Biz Petronas'ız [SRT] ve işe dayalı seçimler yapıyoruz. Ama belki de yerel bir sürücü isteyen taraftarları görmezden gelemeyiz. Zorla yapılan bir seçim değil, aynı zamanda Valentino normal bir sürücü de değil."

“Emin olmak biraz vakit aldı, ancak Pazar günü yaptığı şey, hissedarlarımıza neden Valentino'yu seçtiğimizi açıklamamızı kolaylaştırdı.”

Razali, Rossi ile anlaşmalarının sebebinin İtalyan sürücünün ismi olmadığını da belirtti.

Razali, “Ekibimizin Valentino ile ünlenmesi peşinde değiliz."

“Bizimle çalışan herkesin sonuçlar elde etmesini istiyoruz. Bir bakıma sıfırdan bir şey yaratmış olmak ve bugün Fabio'yla olduğumuz yerde olmak bana daha fazla mutluluk veriyor."

"Bu felsefeye devam etmek ve Valentino ile kendisine yardım edebileceğimizden emin olmak istiyoruz. Yaşına rağmen rekabetçi olmasına yardımcı olmak istiyoruz."

“Onunla ve çalışanlarıyla konuştuktan sonra, neye ihtiyacı olduğunu tam olarak anlıyoruz.” dedi.