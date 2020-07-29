MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"

paylaşım
yorumlar
SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 17:57

Petronas SRT'nin patronu Razlan Razali, Valentino Rossi’nin MotoGP Endülüs Grand Prix'sindeki podyumunun ardından tüm şüphelerin akıllarından kalktığını belirtti.

Dokuz kez dünya şampiyonu Rossi, 2021'de fabrika desteğiyle birlikte Petronas SRT takımına katılacak. Fakat anlaşma henüz resmileşmedi.

Rossi, geçen hafta ikinci Jerez yarışında üçüncü olarak, Austin 2019'dan bu yana ilk MotoGP podyumunu elde etti. Fakat geçen hafta aynı pistte çok kötü bir performans sergilemişti.

İtalyan sürücü, İspanya GP'nin ardından geleceği konusunda endişelendiğini kabul etti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Razali, kendilerinin de şüphe duyduğunu kabul etti.

Sepang pistinin eski CEO'su, "Vale, Valedir."

“Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıştan sonra bazı şüphelerim vardı. Kendi kendime 'Doktor'un geri döneceğini söyledim ve bunu yapmayı başardı."

“İçinde yer aldığımız zorlu koşullar düşünüldüğünde, beni gerçekten çok etkiledi" dedi.

Razali, Rossi’nin Endülüs GP’deki performansının SRT’nin hissedarlara 2021 için neden İtalyan sürücüyü seçtiklerini anlatmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Bu podyum her şeyi kolaylaştırıyor."

“Biz Petronas'ız [SRT] ve işe dayalı seçimler yapıyoruz. Ama belki de yerel bir sürücü isteyen taraftarları görmezden gelemeyiz. Zorla yapılan bir seçim değil, aynı zamanda Valentino normal bir sürücü de değil."

“Emin olmak biraz vakit aldı, ancak Pazar günü yaptığı şey, hissedarlarımıza neden Valentino'yu seçtiğimizi açıklamamızı kolaylaştırdı.”

Razali, Rossi ile anlaşmalarının sebebinin İtalyan sürücünün ismi olmadığını da belirtti.

Razali, “Ekibimizin Valentino ile ünlenmesi peşinde değiliz."

“Bizimle çalışan herkesin sonuçlar elde etmesini istiyoruz. Bir bakıma sıfırdan bir şey yaratmış olmak ve bugün Fabio'yla olduğumuz yerde olmak bana daha fazla mutluluk veriyor."

"Bu felsefeye devam etmek ve Valentino ile kendisine yardım edebileceğimizden emin olmak istiyoruz. Yaşına rağmen rekabetçi olmasına yardımcı olmak istiyoruz."

“Onunla ve çalışanlarıyla konuştuktan sonra, neye ihtiyacı olduğunu tam olarak anlıyoruz.” dedi.

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"

Önceki haber

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"
MotoGP MotoGP / Son dakika
32dk

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"

Son Haberler

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika
32dk

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"

Oliveira, ilk viraj kazasında Binder’in fazla iyimser olduğunu düşünüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Oliveira, ilk viraj kazasında Binder’in fazla iyimser olduğunu düşünüyor

Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

2
Formula 1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

3s
3
Formula 1

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

1s
4
Formula 1

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

5
Formula 1

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"
MOTOGP

SRT: "Aklımızda, 2021 için Rossi ile ilgili hiçbir şüphe kalmadı"

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"
MOTOGP

Espargaro, Jerez'in sıcağında "kaynamış"

Oliveira, ilk viraj kazasında Binder’in fazla iyimser olduğunu düşünüyor
MOTOGP

Oliveira, ilk viraj kazasında Binder’in fazla iyimser olduğunu düşünüyor

Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış
MOTOGP

Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış

Nakagami, en iyi sonucundan sonra Honda’nın artan desteğini hissediyor
MOTOGP

Nakagami, en iyi sonucundan sonra Honda’nın artan desteğini hissediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.