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MotoGP / Son dakika

SRT, 2020'de kaçan şampiyonluktan ötürü Yamaha'dan daha üzgün

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Petronas SRT takım patronu Razlan Razali, ekibinin kaçan 2020 MotoGP şampiyonluğundan ötürü Yamaha fabrika takımından daha üzgün olduğunu söyledi.

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SRT, 2020'de kaçan şampiyonluktan ötürü Yamaha'dan daha üzgün

Fabio Quartararo, 2020 sezonunun çoğunda Yamaha’nın en iyi sürücüsüydü ve Aragon'da sorun yaşayıp, kariyerinin en kötü sonucu olan 18. sırayı elde edinceye kadar şampiyona lideriydi.

O noktadan sonra Quartararo’nun şampiyonluk umutları hızla yok oldu ve sezonu sekizinci olarak bitirdi.

Yamaha’nın takımlar şampiyonasına yönelik umutları, sezonun açılış yarışı olan İspanya GP'sinde yasadışı motor kullandıkları için kendilerine verilen 50 puanlık ceza nedeniyle olumsuz etkilendi ve sonuç olarak şampiyonluğu 17 puan farkla kaçırdılar.

Geçen yıl SRT ve Yamaha arasında uyumsuzluk yaşandığı yönündeki söylentiler sorulduğunda Razali, ekibinin fabrikadan destek alan bir partnerden çok “ödeme yapan bir müşteri” gibi hissettiğini söyledi.

Hatta Razali, kaçan şampiyonluklara Yamaha'dan daha çok üzüldüklerini ancak şimdi her şeyin yoluna girmeye başladığını belirtti.

Razali, SRT’nin 2021 lansman etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Yamaha ile Aralık ayında yapılan yıl sonu brifingimizde bu durumu ele aldık ve aynı zamanda önümüzdeki beş yıl için bize bir teklif sundular."

"Bir partner değil, sadece ödeme yapan bir müşteri gibi hissettiğimize değindik. Daha fazlasını yapmak isteyen tarafın biz olduğumuzu hissettik."

"Şampiyonayı kaybettiğimizde ve Yamaha, Valencia'da takımlar şampiyonluğunu kaybettiğinde çok üzüldük."

"Onlardan daha üzgün görünüyorduk, fakat tüm bunları ele aldık ve bu gerçeği fark etmelerinden ötürü mutluyum. 2022 sonrası için yapılan teklifler, son iki yılda olanlardan daha fazlasını içeriyor."

"Asya ve Japonya Şampiyonası gibi diğer şampiyonalardaki sürücü gelişimine de bakıyorlar."

"Moto3 ve Moto2'deki genç sürücülerimize bakıyorlar, bu yüzden sürücülerin Yamaha ailesinde kalması için, sürücüleri olabildiğince geliştirebilmemiz adına, ilişkiyi gerçekten en iyi hale getirmek istiyorlar."

"Yani bunu gerçekten gördük, bu sadece çok olumlu bir şey ve bundan çok memnunum."

"Mayıs ve Haziran aylarında Yamaha ile bu yeni anlaşmayı gerçekleştirebileceğimize ve bu sayede Petronas SRT'ye, bağımsız veya bir uydu ekibi demeyi bırakabilmeyi umut ediyoruz. Bu iki terimden gerçekten nefret ediyorum." dedi.

Valentino Rossi yeni sezonda fabrika destekli bir M1 ile mücadele ederken, Franco Morbidelli ise A-Spec adı verilen daha eski bir motosiklet kullanacak.

2022'ye bakıldığında Razali, Rossi'nin beklendiği üzere bir takım kurması durumunda, başka bir üreticiyle veya VR46 ekibiyle olası bir birlikteliğe sıcak bakabileceklerini söyledi.

Ancak Razali, SRT’nin gelecek planları hakkındaki kararların Petronas tarafından alınacağına dikkat çekti.

Potansiyel bir SRT / VR46 işbirliği sorulduğunda, "Açığız, her şeye açığız ve hiçbir fırsata kapımızı kapatmayacağız.''

"Ancak bizim için en önemli şey isim partnerimiz Petronas'ın yönü ve stratejisi. Gelişen üst düzey bir ekip olarak ne yapmak istediğimizi onlar belirleyecek."

"Bekleyip görmemiz gerekiyor çünkü onlar gelip bize bir şeyler söyleyene kadar bunu bilemeyeceğiz. Ancak kapıyı da kapatmıyorum, her türlü fırsata ve teklife tamamen açığız." yanıtını verdi.

Petronas SRT, 2021 sezonunda yarışacağı renk düzenini tanıttı!

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Editör Lewis Duncan

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