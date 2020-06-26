Smith, yeniden yarış sürücüsü olmaya alışmaya çalışıyor

Geçen yılki Malezya Grand Prix’si hafta sonunda Iannone'ye yapılan idrar testinde, normalde kullanılmasına izin verilmeyen anabolik steroid maddesine rastlandı ve eski Ducati sürücüsünün lisansı geçici olarak askıya alındı.

Sonrasında 18 ay men cezası aldı ve İtalyan sürücü davayı CAS'a taşıdı. Ancak Dünya Anti-Doping Ajansı cezasının dört yıla çıkarılmasını istiyor.

Iannone, FIM'in askıya alma kararı nedeniyle 19 Temmuz'daki Jerez yarışında yer almayacak. Ayrıca ertesi hafta aynı pistte yapılacak Endülüs GP'de de yer almayacak. Bu yüzden yerini Aprilia test sürücüsü Bradley Smith alacak.

Geçen yıl dört MotoGP yarışında özel davetle piste çıkan Smith, geçtiğimiz günlerde yapılan üç günlük Misano testinde 207 tur attı ve aynı zamanda bir de kaza yaptı.

İngiliz sürücü, bu testi tam zamanlı bir yarış sürücüsü olmaya geri dönmek için [kendisini hazırlamaya yönelik] kullandığını söyledi.

Smith, "Dürüst olmak gerekirse bu testlerin sonunda mutluydum. Test görevinden, sürücü görevine geçmek için fiziksel ve zihinsel açıdan bir adım atmam gerekiyordu ve bence özellikle son gün bunu başardım."

"Şu anda temel nokta bu yeni motosiklette deneyim kazanmak, veri toplamak ve nasıl tepki verdiğini anlamak."

"Temel ayarların Malezya ve Katar'da iyi olduğu ortaya çıksa da, yeni projenin tüm potansiyelinden yararlanmak için araştırmamız gereken pek çok husus var."

"Benim açımdan geliştirmem gereken yerler olduğunu biliyorum ve Aleix'in performansı çok fazla şey gösteriyor. Ama fark azaldı ve 2020 RS-GP'yi limitlerde sürerken çok daha rahat hissediyorum." dedi.

Aprilia teknik direktörü Romano Albesiano, Smith ve Espargaro'nun testte kaydettiği ilerlemeden memnun kaldı, ancak yine de RS-GP'nin yeni motorunun dayanıklılığını arttırmak istediklerini belirtti.

Albesiano, "Bunlar başlangıç ​​noktamızı tanımlamak için önemli testlerdi. Çeşitli şasi, motor ve elektronik çözümlerini değerlendirdik."

"Sürücüler, bu kadar uzun bir aradan sonra yeniden ritim yakalamak için bu teste ihtiyaç duyuyorlardı ve şunu söylemeliyim ki, her geçen gün kaydettikleri ilerlemeyi gördüm."

"Jerez açısından bazı kararlar alındı. Hazırladığımız yeni parçaların çoğu iyi çalıştı ve motosikletin genel seviyesinden oldukça memnunum."

"Yine de özellikle genel dayanıklılığı artırmak için ayrıntılar üzerinde yapılması gereken çok fazla iş var."

Aprilia test sürücüsü Lorenzo Savadori de Misano'da piste çıktı. Ancak odak noktası, son gün 2019 versiyon MotoGP RS-GP'de çalışmadan önce RSV4 1100 Superbike'ı geliştirmekti.