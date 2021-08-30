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MotoGP / Britanya GP Haberler

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Silverstone Pisti Genel Müdürü Stuart Pringle, gelecekte 5 sene daha MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapabilmek için Dorna Sports ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor

MotoGP Britanya Grand Prix'si pistin yenilenmesinin ardından 2010'dan beri Silverstone'da yapılıyor. Ülkedeki MotoGP yarışları 1987 ile 2009 yılları arasında Donington Park'ta yapılmıştı. 

Silverstone'un mevcut anlaşması, bu hafta sonu yapılacak Britanya GP ile sona erecek. Ancak 2022 yarışının 5-7 Ağustos tarihlerinde düzenleneceği şimdiden açıklandı. Bu, tarafların yeni anlaşmaya yakın oldukları manasına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Pringle, "5 senelik anlaşma olmasını umuyoruz ancak henüz anlaşma tamamlanmadı."

"Bu konuda görüşmeler devam ediyor. 3 senelik olma ihtimali var. Bu sene, mevcut anlaşmanın son yılıydı. Yeni anlaşma henüz imzalanmasa da 2022'de başlayacak."

"Ancak iki taraf da 2022 için tarihleri açıklama konusunda birbirlerine güvendi."

"Bu henüz çözülmeyen konulardan birisi ancak 5 senelik bir anlaşma olması büyük bir ihtimal." dedi.

Bu sene Silverstone'a gelen seyirci sayısında 2019'a göre %23 azalma oldu ancak Pringle, bunun COVID koşullarıyla alakalı olduğunu söyledi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pringle ayrıca bu sene Valentino Rossi'nin son senesi olmasının seyircileri piste çeken faktörlerden olduğunu söyledi ve gelecek seneden itibaren Rossi'nin olmamasının kendilerini biraz düşündürdüğünü kabul etti. Ancak Pringle, yarış hafta sonu için planladıkları canlı etkinliklerle  talebin artacağını düşünüyor.

Pringle, "Tabii ki, bu bizim de umudumuz ve buraya gelen herkesin harika bir deneyim yaşamasını sağlamak bizim görevimiz."

"İnsanlar tişörtlerle geliyorlar ve hava yağışsız. Bu büyük fark yaratıyor. Gelecek sene gelecek insanlar ıslanmayacaklarını biliyorlar."

"Umarım gelenler iyi zaman geçirirler ve COVID nedeniyle ara verdiğimiz canlı spor aktiviteleri daha fazla olur ve daha fazla destek bulur." dedi.

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