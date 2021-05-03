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MotoGP / İspanya GP Haberler

''Sihirli değişiklik'' Morbidelli'nin Jerez'de MotoGP podyumu almasına yardımcı olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Franco Morbidelli, İspanya Grand Prix'sinde, Petronas SRT ekibinin yaptığı ''sihirli değişikliğin'' onu 2021 ilk MotoGP podyumuyla ''ödüllendirdiğini'' söyledi.

''Sihirli değişiklik'' Morbidelli'nin Jerez'de MotoGP podyumu almasına yardımcı olmuş

2020 şampiyona ikincisi Morbidelli, Katar'da zorlu bir yıla başlangıç yapmasına rağmen geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde podyum savaşına katılıp, yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Jerez'deki yarışa ikinci sıradan başlayan Morbidelli, Fabio Quartararo ve yarışın kazananı Jack Miller'ın hızına yetişmekte zorlandı.

Ancak Quartararo'nun kolundaki sıkıntılar nedeniyle Morbidelli'ye bir podyum şansı doğdu ve İtalyan sürücüsü Miller ve Ducati'den Francesco Bagnaia'nın arkasında bitirdi.

Morbidelli yarıştan sonra şöyle konuştu: ''İnanılmaz bir yarıştı. Tüm yarış boyunca çok zorladım, bazı frenleme noktalarında duracağımdan emindim.''

''Diğerleri ise kafamda birer soru işretiydi. Ancak sonunda, çaba harcayarak, podyuma çıktım.''

''Sonunda bu podyumla ödüllendirildik. Takımım da harika bir iş çıkardı.''

''Ramon Forcada, bu sabah sihirli bir değişiklik yaptı ve motosikletteki hissiyatım biraz daha iyiydi. Bu sayede güçlü ve agresif şekilde sürebildim.''

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Aldığım sonuçtan gerçekten çok mutluyum. Bu sabah yol tutuşunu artırabildik ve bu işe yaradı. Gerçekten işe yaradı.''

''Yarışta daha az yol tutuş olduğunu hissettim ancak yaptığımız değişiklik bunun artmasını sağladı.''

Morbidelli, 2021'de, eski 'A-versiyon' M1  motosikletinden çok memnun olduğunu gizlemiyordu.

Bu da, özellikle MotoGP ''bu yıl daha da zorlaşmışken'', Jerez'deki podyumunu ''harika'' hale getirdi.

''Sahip olduğumuz şeyle podyum almak harika hissettiriyor.''

''Şampiyona bu yıl çok zorlaştı. Geçtiğimiz yılki pozisyonumuza benzer bir konumda kalmak için gelişmeliyiz.''

''Bence, konfor alanımızdan çıkmaya çalışıp, risk almayı deneyerek bunu yapıyoruz.''

''Fakat bu Portimao'da da sonuçlarını gösterdi, bugün de gösteriyor. Gerçekten memnunum.''

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Marquez, Jerez'deki yarışın ardından harap düşmüş

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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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