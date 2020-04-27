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Sezona Temmuz ayında başlamayı planlayan MotoGP: "Bu yıl yarışlar seyircisiz olacak"

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Sezona Temmuz ayında başlamayı planlayan MotoGP: "Bu yıl yarışlar seyircisiz olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Nis 2020 11:05

MotoGP patronu Carmelo Ezpeleta, 2020 sezonunun Temmuz ayında başlaması konusunda “iyimser” olduğunu, ancak bu yıl seyircili bir yarış düzenlemenin zor olacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisi, 2020 sezonunun ilk 11 ayağının iptaline veya ertelemesine neden oldu ve şimdiye kadar sadece Katar Moto2 ve Moto3 yarışları gerçekleşti.

Ezpeleta, Mart ayından bu yana, sezonun nasıl başlayabileceğine dair birkaç fikirden bahsetti ve pandeminin yarattığı zorluklar göz önüne alındığında 10 yarışlık 2020 şampiyonasından “memnun” olacağını kabul etti.

BT Sport ile yaptığı son röportajda Ezpeleta, mevcut durum hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve Temmuz ayından itibaren sezonun başlayabileceğini söyledi.

Daha önce çifte yarışları reddeden Ezpeleta, lojistik anlamda durumu kolaylaştırmak için aynı pistte bir hafta arayla iki yarış gerçekleşebileceğini de ekledi.

"En iyimser senaryo Temmuz sonunda başlamaya çalışmak olacak. Duruma bağlı, çünkü iki şeyi göz önünde tutmamız gerekiyor."

"Birincisi, herhangi bir ülkenin kapıları açıldığında yarış yapmamıza izin vermesi gerecek. İkincisi ise bir ülkeden diğerine seyahat etme imkanı olacak."

“Prensip olarak, Temmuz ayında veya Ağustos ayının başından itibaren Avrupa'da bir şampiyona gerçekleştirmeye çalışacağız. Daha sonrasında da yarışları düzenlemeye başlayıp, duruma bağlı olarak da, ülkeler yapmamıza izin verdiği sürece sene sonuna kadar gitmeyi düşüneceğiz. Ancak her zamanki tarihlerde [Kasım'da] bitirmeyi düşünmeliyiz."

“Bu mümkün olan en iyi senaryo ve her gün, bu yarışları yapmanın daha çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Belki duruma bağlı olarak, aynı pistte arka arkaya iki yarış yapabilir ve sonrasında diğerine geçebiliriz."

"Avrupa'da araba ile hareket etme olasılığımız da var,. O zaman daha uygulanabilir olacak. Şu anda baktığımız senaryo Temmuz ayında başlayıp Kasım ayında bitecek bir sezon."

Ancak Ezpeleta, taraftarların katıldığı herhangi bir yarışın bu sezon gerçekleşmesinin pek olası olmadığını itiraf etti.

"Şu anda en olası senaryonun seyircisiz yarışlar olduğunu düşünüyoruz. Maalesef bu sezon için taraftarlarla yarışmanın mümkün olacağını sanmıyorum."

"Bu yarışları seyirci olmadan hangi pistlerin organize edebileceğini düşünüyoruz."

Ezpeleta, Dorna'nın her hafta sonu için gereken minimum personel sayısını belirlemek adına takımlarla birlikte çalıştığını ve üç sınıf için yaklaşık 1300 kişilik toplam bir rakam belirlediğini doğruladı.

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