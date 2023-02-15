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Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?

Sepang'da gerçekleştirilen MotoGP testinde en çok mesafeyi Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tamamladı.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?
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Yılın ilk sezon öncesi testi, geçtiğimiz günlerde Sepang'da gerçekleştirildi ve toplamda üç gün sürdü.

Maverick Viñales, 5.543 km'lik Malezya pistinde 158 tur atarak, en çok tur atan isim oldu. Her gün yağan ve Cumartesi günü bazı sürücülerin faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlayan yağmura rağmen, çoğu sürücü 150'ye yakın tur attı.

Fabio Quartararo, Yamaha'nın formunu geri akzanmaya çalıştığı testte 155 tur atarak en çok atan ikinci isim oldu. Onu testin en hızlı ismi olan ve her gün 50'yi aşkın tur tamamlayan Luca Marini takip etti. Marini, tıpkı Miguel Oliveira ve Jack Miller gibi 154 tur attı.

Sadece iki motosiklete sahip olan Yamaha, test boyunca 441 tur atarak en az tur tamamlayan üretici olurken, Aprilia 555, KTM 556 ve Honda 603 tur tamamladı.

Ducati, 1112 turla en çok tur atan marka oldu. Bu rakam, İtalyan markanın gridde sekiz sürücüye sahip olması nedeniyle şaşırtıcı değil.

Atılan toplam turlar:

Sürücü Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam tur
Spain M. Viñales  Aprilia Racing 67 35 56 158
France F. Quartararo  Yamaha Racing Team 58 34 63 155
Italy L. Marini  VR46 Racing 50 50 54 154
Portugal M. Oliveira  RNF Team 50 52 52 154
Australia J. Miller  KTM Factory Racing 53 47 54 154
Spain M. Márquez  Repsol Honda 58 36 55 149
Spain Á. Rins  LCR Honda 66 28 55 149
Italy M. Bezzecchi  VR46 Racing 55 31 61 147
Italy F. Morbidelli  Yamaha Racing Team 59 44 44 147
France J. Zarco  Pramac Racing 56 36 50 142
South Africa B. Binder  KTM Factory Racing 60 30 52 142
Spain Á. Márquez  Gresini Racing 53 36 49 138
Italy F. Di Giannantonio  Gresini Racing 47 40 50 137
Italy P. Bagnaia  Ducati Team 58 35 43 136
Spain A. Fernández  GASGAS Tech3 58 32 46 136
Spain R. Fernández  RNF Team 54 35 47 136
Spain J. Mir  Repsol Honda 53 36 45 134
Spain J. Martín  Pramac Racing 67 17 46 130
Italy E. Bastianini  Ducati Team 54 32 42 128
Japan T. Nakagami  LCR Honda 49 32 44 125
Spain P. Espargaró  GASGAS Tech3 58 29 37 124
Spain A. Espargaró  Aprilia Racing 49 26 32 107
United Kingdom C. Crutchlow  Yamaha Test Team - 41 40 81
Japan K. Nakasuga  Yamaha Test Team 58 - - 58
Germany S. Bradl Honda Test Team 3 - 43 46
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