Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?

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Yılın ilk sezon öncesi testi, geçtiğimiz günlerde Sepang'da gerçekleştirildi ve toplamda üç gün sürdü.

Maverick Viñales, 5.543 km'lik Malezya pistinde 158 tur atarak, en çok tur atan isim oldu. Her gün yağan ve Cumartesi günü bazı sürücülerin faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlayan yağmura rağmen, çoğu sürücü 150'ye yakın tur attı.

Fabio Quartararo, Yamaha'nın formunu geri akzanmaya çalıştığı testte 155 tur atarak en çok atan ikinci isim oldu. Onu testin en hızlı ismi olan ve her gün 50'yi aşkın tur tamamlayan Luca Marini takip etti. Marini, tıpkı Miguel Oliveira ve Jack Miller gibi 154 tur attı.

Sadece iki motosiklete sahip olan Yamaha, test boyunca 441 tur atarak en az tur tamamlayan üretici olurken, Aprilia 555, KTM 556 ve Honda 603 tur tamamladı.

Ducati, 1112 turla en çok tur atan marka oldu. Bu rakam, İtalyan markanın gridde sekiz sürücüye sahip olması nedeniyle şaşırtıcı değil.

Atılan toplam turlar:

Sürücü Takım 1. Gün 2. Gün 3. Gün Toplam tur M. Viñales Aprilia Racing 67 35 56 158 F. Quartararo Yamaha Racing Team 58 34 63 155 L. Marini VR46 Racing 50 50 54 154 M. Oliveira RNF Team 50 52 52 154 J. Miller KTM Factory Racing 53 47 54 154 M. Márquez Repsol Honda 58 36 55 149 Á. Rins LCR Honda 66 28 55 149 M. Bezzecchi VR46 Racing 55 31 61 147 F. Morbidelli Yamaha Racing Team 59 44 44 147 J. Zarco Pramac Racing 56 36 50 142 B. Binder KTM Factory Racing 60 30 52 142 Á. Márquez Gresini Racing 53 36 49 138 F. Di Giannantonio Gresini Racing 47 40 50 137 P. Bagnaia Ducati Team 58 35 43 136 A. Fernández GASGAS Tech3 58 32 46 136 R. Fernández RNF Team 54 35 47 136 J. Mir Repsol Honda 53 36 45 134 J. Martín Pramac Racing 67 17 46 130 E. Bastianini Ducati Team 54 32 42 128 T. Nakagami LCR Honda 49 32 44 125 P. Espargaró GASGAS Tech3 58 29 37 124 A. Espargaró Aprilia Racing 49 26 32 107 C. Crutchlow Yamaha Test Team - 41 40 81 K. Nakasuga Yamaha Test Team 58 - - 58 S. Bradl Honda Test Team 3 - 43 46