Sepang testinde en çok kim mesafe tamamladı?
Sepang'da gerçekleştirilen MotoGP testinde en çok mesafeyi Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tamamladı.
Yılın ilk sezon öncesi testi, geçtiğimiz günlerde Sepang'da gerçekleştirildi ve toplamda üç gün sürdü.
Maverick Viñales, 5.543 km'lik Malezya pistinde 158 tur atarak, en çok tur atan isim oldu. Her gün yağan ve Cumartesi günü bazı sürücülerin faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlayan yağmura rağmen, çoğu sürücü 150'ye yakın tur attı.
Fabio Quartararo, Yamaha'nın formunu geri akzanmaya çalıştığı testte 155 tur atarak en çok atan ikinci isim oldu. Onu testin en hızlı ismi olan ve her gün 50'yi aşkın tur tamamlayan Luca Marini takip etti. Marini, tıpkı Miguel Oliveira ve Jack Miller gibi 154 tur attı.
Sadece iki motosiklete sahip olan Yamaha, test boyunca 441 tur atarak en az tur tamamlayan üretici olurken, Aprilia 555, KTM 556 ve Honda 603 tur tamamladı.
Ducati, 1112 turla en çok tur atan marka oldu. Bu rakam, İtalyan markanın gridde sekiz sürücüye sahip olması nedeniyle şaşırtıcı değil.
Atılan toplam turlar:
|Sürücü
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Toplam tur
|M. Viñales
|Aprilia Racing
|67
|35
|56
|158
|F. Quartararo
|Yamaha Racing Team
|58
|34
|63
|155
|L. Marini
|VR46 Racing
|50
|50
|54
|154
|M. Oliveira
|RNF Team
|50
|52
|52
|154
|J. Miller
|KTM Factory Racing
|53
|47
|54
|154
|M. Márquez
|Repsol Honda
|58
|36
|55
|149
|Á. Rins
|LCR Honda
|66
|28
|55
|149
|M. Bezzecchi
|VR46 Racing
|55
|31
|61
|147
|F. Morbidelli
|Yamaha Racing Team
|59
|44
|44
|147
|J. Zarco
|Pramac Racing
|56
|36
|50
|142
|B. Binder
|KTM Factory Racing
|60
|30
|52
|142
|Á. Márquez
|Gresini Racing
|53
|36
|49
|138
|F. Di Giannantonio
|Gresini Racing
|47
|40
|50
|137
|P. Bagnaia
|Ducati Team
|58
|35
|43
|136
|A. Fernández
|GASGAS Tech3
|58
|32
|46
|136
|R. Fernández
|RNF Team
|54
|35
|47
|136
|J. Mir
|Repsol Honda
|53
|36
|45
|134
|J. Martín
|Pramac Racing
|67
|17
|46
|130
|E. Bastianini
|Ducati Team
|54
|32
|42
|128
|T. Nakagami
|LCR Honda
|49
|32
|44
|125
|P. Espargaró
|GASGAS Tech3
|58
|29
|37
|124
|A. Espargaró
|Aprilia Racing
|49
|26
|32
|107
|C. Crutchlow
|Yamaha Test Team
|-
|41
|40
|81
|K. Nakasuga
|Yamaha Test Team
|58
|-
|-
|58
|S. Bradl
|Honda Test Team
|3
|-
|43
|46
Marini: "Test mükemmel geçti"
MotoGP takımları sprint yarışı ödemeleri konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Son Haberler
McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"
McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü" McCullough: "Vettel'in çalışmalarının meyvelerini toplayamayacak olması kötü"
Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu
Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu Zidane, Alpine F1'in marka elçisi oldu
Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"
Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici" Ocon: "Şu ana kadar gördüklerim heyecan verici"
Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu
Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu Mercedes, Shakedown testini başarıyla tamamladı, Hamilton ve Russell mutlu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.