Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!

Petronas SRT sürücüsü Quartararo 2019 model Yamaha'sıyla Cuma gününün en hızlısıydı, ancak 2020 M1 piste ulaştı ve 2.günün çoğunluğunu yeni M1 ile geçirdi.

Quartararo tekrardan piste ilk çıkan isim oldu, ancak Suzuki pilotu Joan Mir ilk saatin sonunda 1.58.731'lik turu ile KTM pilotu Pol Espargaro'nun önünde ilk sırada yer aldı.

Pramac sürücüsü Jack Miller ise seansın 3.saatine adım atarken Mir'i geride bıraktı ve 1.58.641 yaparak liderliği ele geçirdi.

Miller günün kalanını Ducati'nin yeni GP20'sini inceleyerek geçirdi ve Cumartesi gününü yenilenen aerodinamik paketi test ederek geçirdi.

Seans öğleden sonra Andrea Dovizioso'nun kazasından sonra kısa bir süreliğine durduruldu, ancak İtalyan pilot kazadan yara almadan kurtuldu ve motosikletini test etmeye devam etti.

Bir başka büyük kaza ise seansın son saatinde gerçekleşti, Marquez büyük hızla geçilen 3.virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti, kazadan önce ise 47 tur atmayı başarmıştı.

Daha sonrasında ise Quartararo 1.58.572'lik turu ile liderliğe oturdu ve damalı bayrağın sallanmasına kadar kimse onun zamanını geçemedi.

Miller, Quartararo'nun sadece 0.069 saniye arkasında ikinci olurken KTM test sürücüsü Dani Pedrosa kendisinin Sepang pistinde attığı en hızlı tur olan 1.58.662 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mir ise diğer Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin önünde yer alırken Maverick Vinales 2020 fabrika Yamaha'sı ile 6.sırada yer aldı.

Alex Rins, Suzuki ile Pol Espargaro'nun önünde 7.sırada yer alırken, Marc Marquez kazasına rağmen Valentino Rossi'nin önünde 9.oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia'sı ile lider Quartararo'nun 0.652 saniye arkasında 11.sırada yer aldı, hemen arkasında ise LCR Honda ile Cal Crutchlow ve Ducati pilotu Danilo Petrucci yer aldı.

Dovizioso kazası sonrasında 15.sırada yer alırken Alex Marquez çaylakların en iyisi durumunda fabrika Honda'sı ile 17.sırada - temponun 1.089 saniye arkasında yer aldı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco Cumartesi gününde Ducati GP19'u ile 1.59.825 yaptı ve dünkü zamanından 1.3 saniye daha iyi bir zamanla gelse de birincinin 1.2 saniye gerisinde kaldı

Seans sonucu: