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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Test raporu

Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!

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Sepang testi 2.gün: Quartararo yine en hızlısı, Marquez kaza yaptı!
Ekleyen:
8 Şub 2020 10:56

Fabio Quartararo, MotoGP sezon öncesi testlerinin ikinci gününde de ilk sırada yer alırken son dünya şampiyonu Marc Marquez seansın sonlarına doğru yerde kaldı.

Petronas SRT sürücüsü Quartararo 2019 model Yamaha'sıyla Cuma gününün en hızlısıydı, ancak 2020 M1 piste ulaştı ve 2.günün çoğunluğunu yeni M1 ile geçirdi.

Quartararo tekrardan piste ilk çıkan isim oldu, ancak Suzuki pilotu Joan Mir ilk saatin sonunda 1.58.731'lik turu ile KTM pilotu Pol Espargaro'nun önünde ilk sırada yer aldı.

Pramac sürücüsü Jack Miller ise seansın 3.saatine adım atarken Mir'i geride bıraktı ve 1.58.641 yaparak liderliği ele geçirdi.

Miller günün kalanını Ducati'nin yeni GP20'sini inceleyerek geçirdi ve Cumartesi gününü yenilenen aerodinamik paketi test ederek geçirdi.

Seans öğleden sonra Andrea Dovizioso'nun kazasından sonra kısa bir süreliğine durduruldu, ancak İtalyan pilot kazadan yara almadan kurtuldu ve motosikletini test etmeye devam etti.

Bir başka büyük kaza ise seansın son saatinde gerçekleşti, Marquez büyük hızla geçilen 3.virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti, kazadan önce ise 47 tur atmayı başarmıştı.

Daha sonrasında ise Quartararo 1.58.572'lik turu ile liderliğe oturdu ve damalı bayrağın sallanmasına kadar kimse onun zamanını geçemedi.

Miller, Quartararo'nun sadece 0.069 saniye arkasında ikinci olurken KTM test sürücüsü Dani Pedrosa kendisinin Sepang pistinde attığı en hızlı tur olan 1.58.662 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mir ise diğer Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin önünde yer alırken Maverick Vinales 2020 fabrika Yamaha'sı ile 6.sırada yer aldı.

Alex Rins, Suzuki ile Pol Espargaro'nun önünde 7.sırada yer alırken, Marc Marquez kazasına rağmen Valentino Rossi'nin önünde 9.oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia'sı ile lider Quartararo'nun 0.652 saniye arkasında 11.sırada yer aldı, hemen arkasında ise LCR Honda ile Cal Crutchlow ve Ducati pilotu Danilo Petrucci yer aldı. 

Dovizioso kazası sonrasında 15.sırada yer alırken Alex Marquez çaylakların en iyisi durumunda fabrika Honda'sı ile 17.sırada - temponun 1.089 saniye arkasında yer aldı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco Cumartesi gününde Ducati GP19'u ile 1.59.825 yaptı ve dünkü zamanından 1.3 saniye daha iyi bir zamanla gelse de birincinin 1.2 saniye gerisinde kaldı

Seans sonucu:

 Poz.  No. Sürücü Motosiklet  Zaman   Fark  Tur
20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'58.572   72
43 Australia Jack Miller Ducati 1'58.641 0.069 51
26 Spain Dani Pedrosa KTM 1'58.662 0.090 54
36 Spain Joan Mir Suzuki 1'58.731 0.159 54
21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'58.831 0.259 59
12 Spain Maverick Vinales Yamaha 1'58.893 0.321 69
42 Spain Alex Rins Suzuki 1'58.978 0.406 63
44 Spain Pol Espargaro KTM 1'58.989 0.417 49
93 Spain Marc Marquez Honda 1'59.097 0.525 47
10  46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'59.116 0.544 60
11  41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'59.224 0.652 43
12  35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'59.247 0.675 64
13  9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'59.257 0.685 59
14  63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'59.313 0.741 59
15  4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'59.342 0.770 55
16  88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'59.365 0.793 42
17  73 Spain Alex Marquez Honda 1'59.661 1.089 66
18  33 South Africa Brad Binder KTM 1'59.780 1.208 59
19  5 France Johann Zarco Ducati 1'59.825 1.253 51
20  53 Spain Tito Rabat Ducati 2'00.189 1.617 77
21  50 France Sylvain Guintoli Suzuki 2'00.286 1.714 58
22  30 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'00.347 1.775 47
23  27 Spain Iker Lecuona KTM 2'00.396 1.824 41
24  92 Yamaha test motoru Yamaha 2'00.791 2.219 35
25  90 Yamaha test motoru Yamaha 2'00.920 2.348 44
26  38

United Kingdom Bradley Smith

 Aprilia 2'01.119 2.547 61

                                                                                                               Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Fabio Quartararo , Marc Marquez Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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