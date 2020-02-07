Sepang Testi 1.gün: İlk günün lideri Quartararo

Geçtiğimiz sezon yılın çaylağı olan Quartararo, Sepang’da piste çıkan ilk isim oldu.

İlk bölümde liderliği elinde bulunduran Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 1:59.427’lik bir tur atmayı başardı.

İki saatin ardından Quartararo, 2020 versiyon YZR-M1 motosikleti ile 1:58.945 yaptı ve bu turla beraber günü ilk sırada tamamladı.

Sabah bölümü, Yamaha test sürücülerinin karıştığı bir olay yüzünden kısa bir süre kırmızı bayraklarla durduruldu. Ancak daha sonra gelen yağmurla beraber pist bir süre daha sessiz kaldı. Son bölümde gelen yağmur da, seansın normalden 10 dakika önce bitmesine sebep oldu.

Quartararo’nun takım arkadaşı Franco Morbidelli, Fransız sürücüyü 0.051 saniye geriden takip etti ve ikinci sırada yer aldı. Morbidelli bu sezon Quartararo ve fabrika Yamaha sürücüleri ile aynı motosiklete sahip olmayacak. İtalyan sürücü, Kasım ayındaki testlerde kullanılan motosiklete sahip olacak.

Suzuki’den Alex Rins, yeni GSX-RR ile üçüncü olurken, LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow dördüncü, Pramac Ducati’den Jack Miller beşinci sırada yer aldı.

Günün başlarında 11. virajda kaza yapan Vinales ise altıncı sırada kendisine yer buldu.

Vinales ve günü 10. sırada tamamlayan takım arkadaşı Valentino Rossi üç tane M1 motosikleti denediler. Bunların ikisi 2020 versiyon, bir tanesi ise Kasım testindeki “A-versiyon” motosikletti.

Seansın ilk bölümünde liderliği elinde bulunduran Aleix Espargaro yedinci olurken, kardeşi ve KTM sürücüsü Pol Espargaro sekizinci, Suzuki’den Joan Mir dokuzuncu oldu.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso günü 11. sırada tamamlarken, son dünya şampiyonu Marc Marquez 12., fabrika Honda’nın çaylak sürücüsü Alex Marquez 13. oldu.

Avintia Ducati ile ilk seansına çıkan Johann Zarco 1.5 saniye geride 19. sırada yer alırken, Aprilia ile teste katılan Lorenzo Savadori 4.2 saniye geride son sırada kaldı.

İlk 17 sürücünün 1.2 saniye içerisinde sıralanması ise dikkat çekti.

Seans sonucu: