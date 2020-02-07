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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Test raporu

Sepang Testi 1.gün: İlk günün lideri Quartararo

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Sepang Testi 1.gün: İlk günün lideri Quartararo
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Şub 2020 10:56

Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, Malezya’daki MotoGP sezon öncesi testlerinin ilk gününü lider tamamlarken, Maverick Vinales kaza yaptı.

Geçtiğimiz sezon yılın çaylağı olan Quartararo, Sepang’da piste çıkan ilk isim oldu.

İlk bölümde liderliği elinde bulunduran Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 1:59.427’lik bir tur atmayı başardı.

İki saatin ardından Quartararo, 2020 versiyon YZR-M1 motosikleti ile 1:58.945 yaptı ve bu turla beraber günü ilk sırada tamamladı.

Sabah bölümü, Yamaha test sürücülerinin karıştığı bir olay yüzünden kısa bir süre kırmızı bayraklarla durduruldu. Ancak daha sonra gelen yağmurla beraber pist bir süre daha sessiz kaldı. Son bölümde gelen yağmur da, seansın normalden 10 dakika önce bitmesine sebep oldu.

Quartararo’nun takım arkadaşı Franco Morbidelli, Fransız sürücüyü 0.051 saniye geriden takip etti ve ikinci sırada yer aldı. Morbidelli bu sezon Quartararo ve fabrika Yamaha sürücüleri ile aynı motosiklete sahip olmayacak. İtalyan sürücü, Kasım ayındaki testlerde kullanılan motosiklete sahip olacak.

Suzuki’den Alex Rins, yeni GSX-RR ile üçüncü olurken, LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow dördüncü, Pramac Ducati’den Jack Miller beşinci sırada yer aldı.

Günün başlarında 11. virajda kaza yapan Vinales ise altıncı sırada kendisine yer buldu.

Vinales ve günü 10. sırada tamamlayan takım arkadaşı Valentino Rossi üç tane M1 motosikleti denediler. Bunların ikisi 2020 versiyon, bir tanesi ise Kasım testindeki “A-versiyon” motosikletti.

Seansın ilk bölümünde liderliği elinde bulunduran Aleix Espargaro yedinci olurken, kardeşi ve KTM sürücüsü Pol Espargaro sekizinci, Suzuki’den Joan Mir dokuzuncu oldu.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso günü 11. sırada tamamlarken, son dünya şampiyonu Marc Marquez 12., fabrika Honda’nın çaylak sürücüsü Alex Marquez 13. oldu.

Avintia Ducati ile ilk seansına çıkan Johann Zarco 1.5 saniye geride 19. sırada yer alırken, Aprilia ile teste katılan Lorenzo Savadori 4.2 saniye geride son sırada kaldı.

İlk 17 sürücünün 1.2 saniye içerisinde sıralanması ise dikkat çekti.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Zaman Fark Tur
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'58.945   52
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'58.996 0.051 62
3 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'59.195 0.250 56
4 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'59.234 0.289 39
5 43 Australia Jack Miller Ducati 1'59.236 0.291 47
6 12 Spain Maverick Vinales Yamaha 1'59.367 0.422 49
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'59.427 0.482 43
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'59.536 0.591 48
9 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'59.568 0.623 51
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'59.569 0.624 48
11 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'59.666 0.721 35
12 93 Spain Marc Marquez Honda 1'59.676 0.731 37
13 73 Spain Alex Marquez Honda 1'59.918 0.973 38
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'59.939 0.994 42
15 26 Spain Dani Pedrosa KTM 2'00.017 1.072 45
16 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 2'00.131 1.186 49
17 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 2'00.136 1.191 53
18 50 France Sylvain Guintoli Suzuki 2'00.371 1.426 48
19 5 France Johann Zarco Ducati 2'00.464 1.519 54
20 27 Spain Iker Lecuona KTM 2'00.511 1.566 44
21 33 South Africa Brad Binder KTM 2'00.519 1.574 58
22 53 Spain Tito Rabat Ducati 2'00.750 1.805 54
23 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 2'00.815 1.870 31
24 90 Yamaha test motosikleti Yamaha 2'01.080 2.135 50
25 91 Yamaha test motosikleti Yamaha 2'01.744 2.799 22
26 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 2'03.150 4.205 31
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Alex Rins , Fabio Quartararo , Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
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