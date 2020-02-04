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MotoGP / Test raporu

Sepang Shakedown 3. gün: Espargaro lider tamamladı, Lorenzo geri döndü

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Sepang Shakedown 3. gün: Espargaro lider tamamladı, Lorenzo geri döndü
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Şub 2020 12:12

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Sepang Shakedown testinin üçüncü gününde en hızlı isim olurken, Jorge Lorenzo 2016'dan sonra ilk kez Yamaha motosikletini sürdü.

Geçen hafta Yamaha'nın test sürücüsü olarak açıklanan üç kez MotoGP şampiyonu Lorenzo, 2020 versiyon M1 motosikletiyle 46 tur attı ve en iyi derecesi 2:05.506 oldu.

Testin üçüncü ve son gününde sekizinci olan Lorenzo, birleştirilmiş derecelerde ise onuncu sırada yer aldı. Lorenzo'nun en iyi zamanı, lider Pol Espargaro'dan 1.062 saniye daha yavaştı.

Lorenzo testin ilk iki gününde yer almazken, her iki günü de KTM test sürücüsü Dani Pedrosa ilk sırada tamamlamıştı.

Espargaro'nun salı günkü 1:59.444'lük derecesi hem son günün hem de testlerin en hızlı zamanı oldu.

Aleix Espargaro, testin ilk iki gününde piste çıkmadı ve son günde 1:59.622 yaparak kardeşinin gerisinde ikinci oldu.

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira, 1:59.748'lik derecesiyle testleri üçüncü sırada tamamlarken, Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro ve KTM'den Brad Binder ilk beşi tamamladılar.

Pedrosa, salı günü piste çıkmadı ve pazartesi günkü derecesiyle Oliveira'nın gerisinde dördüncü oldu.

Alex Marquez de testin son gününde piste çıkmazken, testleri yedinci bitirdi. Üç günün tamamında sürüş yapan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl genel klasmanda sekizinci oldu.

Bradley Smith, testlerin son gününde piste çıkmazken, Mika Kallio bu yıl ilk kez KTM'i sürdü.

Aprilia, Andrea Inanone'nin yokluğunda Lorenzo Savadori'yi piste çıkardı ancak Savadori 16. sırada yer alabildi.

Shakedown dereceleri:

Poz. No. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün 3. Gün
1 44 Pol Espargaro KTM - 1:59.972 1:59.444
2 41 Aleix Espargaro Aprilia - - 1:59.622
3 88 Miguel Oliveira KTM  - 2:00.695 1:59.748
4 26 Dani Pedrosa KTM 2:00.625 1:59.841 -
5 51 Michele Pirro Ducati 2:00.642 2:00.695 1:59.922
6 33 Brad Binder KTM 2:01.616 2:00.899 2:00.099
7 73 Alex Marquez Honda 2:01.317 2:00.270 -
8 6 Stefan Bradl Honda  2:01.637 2:00.749 2:00.441
9 36 Mika Kallio KTM  - - 2:00.472
10 99 Jorge Lorenzo Yamaha - - 2:00.506
11 50 Sylvain Guintoli Suzuki 2:01.220 2:01.125 2:00.655
12 38 Bradley Smith Aprilia 2:02.760 2:01.240 -
13 27 Iker Lecuona KTM - 2:01.946 2:01.659
14 Y1 Yamaha Test 1 Yamaha - 2:02.713 2:01.908
15 Y2 Yamaha Test 2 Yamaha - 2:03.348 2:02.704
16 32 Lorenzo Savadori Aprilia 2:05.888 2:03.646 2:02.795
17 Y3 Yamaha Test 3 Yamaha - - 2:02.843
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

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