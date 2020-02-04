Sepang Shakedown 3. gün: Espargaro lider tamamladı, Lorenzo geri döndü

Geçen hafta Yamaha'nın test sürücüsü olarak açıklanan üç kez MotoGP şampiyonu Lorenzo, 2020 versiyon M1 motosikletiyle 46 tur attı ve en iyi derecesi 2:05.506 oldu.

Testin üçüncü ve son gününde sekizinci olan Lorenzo, birleştirilmiş derecelerde ise onuncu sırada yer aldı. Lorenzo'nun en iyi zamanı, lider Pol Espargaro'dan 1.062 saniye daha yavaştı.

Lorenzo testin ilk iki gününde yer almazken, her iki günü de KTM test sürücüsü Dani Pedrosa ilk sırada tamamlamıştı.

Espargaro'nun salı günkü 1:59.444'lük derecesi hem son günün hem de testlerin en hızlı zamanı oldu.

Aleix Espargaro, testin ilk iki gününde piste çıkmadı ve son günde 1:59.622 yaparak kardeşinin gerisinde ikinci oldu.

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira, 1:59.748'lik derecesiyle testleri üçüncü sırada tamamlarken, Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro ve KTM'den Brad Binder ilk beşi tamamladılar.

Pedrosa, salı günü piste çıkmadı ve pazartesi günkü derecesiyle Oliveira'nın gerisinde dördüncü oldu.

Alex Marquez de testin son gününde piste çıkmazken, testleri yedinci bitirdi. Üç günün tamamında sürüş yapan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl genel klasmanda sekizinci oldu.

Bradley Smith, testlerin son gününde piste çıkmazken, Mika Kallio bu yıl ilk kez KTM'i sürdü.

Aprilia, Andrea Inanone'nin yokluğunda Lorenzo Savadori'yi piste çıkardı ancak Savadori 16. sırada yer alabildi.

Shakedown dereceleri: