Sepang MotoGP testi 3. gün: Quartararo testleri lider tamamladı, Marquez yine kaza yaptı

Quartararo, Cumartesi günü Yamaha’nın 2020 versiyon YZR-M1'ini kullandı ve cumartesi gününün ardından pazar gününün de en hızlı ismi oldu.

Seansın başlangıcında dereceler sürekli olarak gelişti ve ön bölümde Jack Miller, Joan Mir ve Quartararo en hızlı turları kaydettiler. O noktada dereceler 1:59'lardaydı.

Sonrasında Petronas SRT sürücüsü Quartararo 1:58.349'a kadar inmeyi başardı ve kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansın en hızlı ismi oldu.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow günün en hızlı ikinci ismiydi ve Quartararo'nun 0.082 saniye gerisinde kaldı. Suzuki sürücüsü Alex Rins ise sadece 0.101 saniye geride üçüncü oldu.

Pramac sürücüsü Francesco Bagnaia dördüncü sırada yer aldı ve seansın en hızlı Ducati sürücüsü oldu.

Yamaha'da hem Maverick Vinales hem de Valentino Rossi, güne yeni versiyon fabrika motosikletiyle başladılar. Ayrıca test sürücüsü Kohta Nozane de aynı motosikleti kullandı.

Yamaha, Rossi ve Vinales'in M1'lerinin kaplamasının önüne bazı aerodinamik parçalar da ekledi.

Sonuç olarak Rossi, seansı Quartararo'nun 0.192 saniye gerisinde beşinci sırada bitirdi.

Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, KTM'den Pol Espargaro Pramac'tan Jack Miller, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Suzuki'den Joan Mir ilk onu tamamladı.

Espargaro, 12 turluk iyi bir yarış simülasyonu da attı ancak seans içerisinde bir egzoz problemi yaşadı.

Tech 3 KTM'de Miguel Oliveira 11. sırada kendisine yer bulurken, Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez 12. oldu.

Marquez seans içerisinde bir de kaza yaptı ve dünden sonra bir kez daha motosikletine hasar vermiş oldu.

Andrea Dovizioso, Ducati ile ancak 14. sırada yer alabildi. Fakat yakın geçen günde liderin 0.510 saniye gerisindeydi.

Avintia Ducati GP19'a uyum sağlamaya çalışan Johann Zarco günü 15. sırada noktalayabildi.

Maverick Vinales, günün çoğunu 2020 versiyon M1'leri karşılaştırarak geçirdi ve damalı bayrak sallandığında 18. sıradaydı.

Yamaha test sürücüsü Jorge Lorenzo, Sepang'daki resmi testlerin son gününde 44 tur attı ve günü 1.348 saniye geride 20. sırada tamamladı.

Testler 22-24 Şubat'ta Katar'da devam edecek.