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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Test raporu

Sepang MotoGP testi 3. gün: Quartararo testleri lider tamamladı, Marquez yine kaza yaptı

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Sepang MotoGP testi 3. gün: Quartararo testleri lider tamamladı, Marquez yine kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Şub 2020 11:36

Fabio Quartararo, Sepang'da gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde en hızlı isim olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez bir kez daha kaza yaptı.

Quartararo, Cumartesi günü Yamaha’nın 2020 versiyon YZR-M1'ini kullandı ve cumartesi gününün ardından pazar gününün de en hızlı ismi oldu.

Seansın başlangıcında dereceler sürekli olarak gelişti ve ön bölümde Jack Miller, Joan Mir ve Quartararo en hızlı turları kaydettiler. O noktada dereceler 1:59'lardaydı.

Sonrasında Petronas SRT sürücüsü Quartararo 1:58.349'a kadar inmeyi başardı ve kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansın en hızlı ismi oldu.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow günün en hızlı ikinci ismiydi ve Quartararo'nun 0.082 saniye gerisinde kaldı. Suzuki sürücüsü Alex Rins ise sadece 0.101 saniye geride üçüncü oldu.

Pramac sürücüsü Francesco Bagnaia dördüncü sırada yer aldı ve seansın en hızlı Ducati sürücüsü oldu.

Yamaha'da hem Maverick Vinales hem de Valentino Rossi, güne yeni versiyon fabrika motosikletiyle başladılar. Ayrıca test sürücüsü Kohta Nozane de aynı motosikleti kullandı.

Yamaha, Rossi ve Vinales'in M1'lerinin kaplamasının önüne bazı aerodinamik parçalar da ekledi.

Sonuç olarak Rossi, seansı Quartararo'nun 0.192 saniye gerisinde beşinci sırada bitirdi.

Ducati sürücüsü Danilo Petrucci, KTM'den Pol Espargaro Pramac'tan Jack Miller, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Suzuki'den Joan Mir ilk onu tamamladı.

Espargaro, 12 turluk iyi bir yarış simülasyonu da attı ancak seans içerisinde bir egzoz problemi yaşadı.

Tech 3 KTM'de Miguel Oliveira 11. sırada kendisine yer bulurken, Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez 12. oldu.

Marquez seans içerisinde bir de kaza yaptı ve dünden sonra bir kez daha motosikletine hasar vermiş oldu.

Andrea Dovizioso, Ducati ile ancak 14. sırada yer alabildi. Fakat yakın geçen günde liderin 0.510 saniye gerisindeydi.

Avintia Ducati GP19'a uyum sağlamaya çalışan Johann Zarco günü 15. sırada noktalayabildi.

Maverick Vinales, günün çoğunu 2020 versiyon M1'leri karşılaştırarak geçirdi ve damalı bayrak sallandığında 18. sıradaydı.

Yamaha test sürücüsü Jorge Lorenzo, Sepang'daki resmi testlerin son gününde 44 tur attı ve günü 1.348 saniye geride 20. sırada tamamladı.

Testler 22-24 Şubat'ta Katar'da devam edecek.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'58.349   57
2 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'58.431 0.082 69
3 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'58.450 0.101 42
4 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'58.502 0.153 53
5 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'58.541 0.192 51
6 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'58.606 0.257 51
7 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'58.610 0.261 34
8 43 Australia Jack Miller Ducati 1'58.616 0.267 48
9 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'58.694 0.345 45
10 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'58.736 0.387 32
11 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'58.764 0.415 22
12 93 Spain Marc Marquez Honda 1'58.772 0.423 47
13 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'58.838 0.489 58
14 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'58.859 0.510 51
15 5 France Johann Zarco Ducati 1'58.951 0.602 42
16 73 Spain Alex Marquez Honda 1'59.042 0.693 49
17 33 South Africa Brad Binder KTM 1'59.104 0.755 45
18 12 Spain Maverick Vinales Yamaha 1'59.169 0.820 83
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'59.549 1.200 59
20 99 Spain Jorge Lorenzo Yamaha 1'59.697 1.348 46
21 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'59.841 1.492 60
22 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'59.860 1.511 48
23 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'59.898 1.549 23
24 50 France Sylvain Guintoli Suzuki 2'00.100 1.751 27
25 82 Finland Mika Kallio KTM 2'00.148 1.799 43
26 90 Yamaha test bike Yamaha 2'01.123 2.774 49
27 85 Japan Takuya Tsuda Suzuki 2'03.674 5.325 16
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Alex Rins , Cal Crutchlow Şimdi al , Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
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