Sepang MotoGP: Marquez kaza yaptı, Quartararo pole pozisyonunu kazandı!

Sıralama turlarının ilk bölümünde 10 sürücü mücadele etti ve dereceler 1:59 ve 2:00 civarındaydı.

Yakın geçen seansta LCR Honda sürücü Cal Crutchlow 1:59.216 ile en hızlı zamanı yaptı ve ikinci bölüme kaldı. Danilo Petrucci, Ducati ile 0.120 saniye geride ikinci olurken, onun da sadece 0.038 saniye gerisinde Joan Mir yer aldı.

Böylelikle son bölüme kalan ikinci isim Petrucci oldu.

Son bölümde hafta sonunun başarılı ismi Fabio Quartararo ve Maverick Vinales arasında çekişme vardı.

Başlangıçta Jack Miller 1:59.441 yapıp ilk sırayı ele geçirirken, saniyeler sonra Fabio Quartararo 1:59.365 yaprak liderliğe oturdu.

Quartararo daha sonra 1:59'un altına inmeyi başardı ve en hızlı dereceyi 1:58.763'e çekti.

Ancak sonraki saniyelerde Maverick Vinales 1:58.676 yaparak ilk sıraya yerleşti.

Son denemelerde Marc Marquez kaza yapıp seansa erken veda ederken, Quartararo 1:58.303 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Çaylak sürücü, daha ilk yılında harikalar yaratmaya devam ederken, böylelikle Petronas ve takımının kendi ülkesindeki yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Vinales, son denemesinde derecesini geliştirse de 1:58.406'lık turuyla 0.103 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Franco Morbidelli son yarışlardaki güçlü performansını Sepang'da da sürdürdü ve takım arkadaşının 0.129, Vinales'in ise 0.026 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

Böylelikle Yamaha sürücüleri ilk üç sırada yer almış oldu.

Jack Miller, sürpriz şekilde bir kez daha Ducati sürücüleri arasında en iyisi oldu. Pramac Ducati sürücüsü, lider Quartararo'nun 0.422 saniye gerisinde kalırken, onu LCR Honda'dan Cal Crutchlow ve Yamaha fabrika takımından Valentino Rossi takip etti.

Alex Rins, Suzuki ile yedinci en hızlı zamanı yaparken, Ducati'den Danilo Peturcci sekizinci ve LCR Honda ile ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Johann Zarco dokuzuncu oldu.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso iyi bir seans geçiremeyip 10. olurken, iyi bir zaman turu kaydedemeyen ve son denemesinde kaza yapan Marc Marquez ise 11. oldu.

Dördüncü antrenmanda kaza yapan Francesco Bagnaia ise 12. sırada yer aldı.

Yarış gridi: