MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Malezya GP / Sıralama turları raporu

Sepang MotoGP: Marquez kaza yaptı, Quartararo pole pozisyonunu kazandı!

paylaşım
yorumlar
Sepang MotoGP: Marquez kaza yaptı, Quartararo pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 08:24

MotoGP'de Malezya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonunu SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 10 sürücü mücadele etti ve dereceler 1:59 ve 2:00 civarındaydı.

Yakın geçen seansta LCR Honda sürücü Cal Crutchlow 1:59.216 ile en hızlı zamanı yaptı ve ikinci bölüme kaldı. Danilo Petrucci, Ducati ile 0.120 saniye geride ikinci olurken, onun da sadece 0.038 saniye gerisinde Joan Mir yer aldı.

Böylelikle son bölüme kalan ikinci isim Petrucci oldu.

Son bölümde hafta sonunun başarılı ismi Fabio Quartararo ve Maverick Vinales arasında çekişme vardı.

Başlangıçta Jack Miller 1:59.441 yapıp ilk sırayı ele geçirirken, saniyeler sonra Fabio Quartararo 1:59.365 yaprak liderliğe oturdu.

Quartararo daha sonra 1:59'un altına inmeyi başardı ve en hızlı dereceyi 1:58.763'e çekti.

Ancak sonraki saniyelerde Maverick Vinales 1:58.676 yaparak ilk sıraya yerleşti.

Son denemelerde Marc Marquez kaza yapıp seansa erken veda ederken, Quartararo 1:58.303 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Çaylak sürücü, daha ilk yılında harikalar yaratmaya devam ederken, böylelikle Petronas ve takımının kendi ülkesindeki yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Vinales, son denemesinde derecesini geliştirse de 1:58.406'lık turuyla 0.103 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Franco Morbidelli son yarışlardaki güçlü performansını Sepang'da da sürdürdü ve takım arkadaşının 0.129, Vinales'in ise 0.026 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

Böylelikle Yamaha sürücüleri ilk üç sırada yer almış oldu.

Jack Miller, sürpriz şekilde bir kez daha Ducati sürücüleri arasında en iyisi oldu. Pramac Ducati sürücüsü, lider Quartararo'nun 0.422 saniye gerisinde kalırken, onu LCR Honda'dan Cal Crutchlow ve Yamaha fabrika takımından Valentino Rossi takip etti.

Alex Rins, Suzuki ile yedinci en hızlı zamanı yaparken, Ducati'den Danilo Peturcci sekizinci ve LCR Honda ile ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Johann Zarco dokuzuncu oldu.

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso iyi bir seans geçiremeyip 10. olurken, iyi bir zaman turu kaydedemeyen ve son denemesinde kaza yapan Marc Marquez ise 11. oldu.

Dördüncü antrenmanda kaza yapan Francesco Bagnaia ise 12. sırada yer aldı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 01'58.303  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'58.406 00.103
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'58.432 00.129
4 Australia Jack Miller Ducati 01'58.725 00.422
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'58.951 00.648
6 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'59.000 00.697
7 Spain Alex Rins Suzuki 01'59.090 00.787
8 Italy Danilo Petrucci Ducati 01'59.097 00.794
9 France Johann Zarco Honda 01'59.139 00.836
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'59.173 00.870
11 Spain Marc Marquez Honda 01'59.178 00.875
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'59.640 01.337
13 Spain Joan Mir Suzuki 01'59.374 01.071
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'59.435 01.132
15 Spain Pol Espargaro KTM 01'59.812 01.509
16 Czech Republic Karel Abraham Ducati 02'00.072 01.769
17 Italy Andrea Iannone Aprilia 02'00.205 01.902
18 Spain Jorge Lorenzo Honda 02'00.478 02.175
19 Finland Mika Kallio KTM 02'00.644 02.341
20 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 02'01.045 02.742
Tüm sonuçları görüntüle 
Sonraki haber
Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider

Önceki haber

Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider

Sonraki haber

Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"

Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Fabio Quartararo , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Andrew van Leeuwen

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

1s
2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2s
3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.