Sepang MotoGP: Isınma turlarında Mir lider

Franco Morbidelli, seansın başlangıcında lider olan isimdi ve ilk önce 1:59.922 yaparken, daha sonra derecesini 1:59.832'ye çekti.

Kısa bir süre sonra sahneye Suzuki sürücüsü Joan Mir çıktı ve önce 1:59.747, ardından da 1:59.516 yaparak ısınma turlarının en hızlı ismi oldu.

Maverick Vinales, İspanyol sürücünün en yakın takipçisiydi ve 0.268 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaptı.

Franco Morbidelli 1:59.832'lik derecesiyle üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Honda'dan Marc Marquez dördüncü, Ducati'den Andrea Dovizioso beşinci, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Fabio Quartararo altıncı oldu.

Valentino Rossi, en yavaş Yamaha sürücüsü olarak yedinci olurken, Jack Miller, Pol Espargaro ve Cal Crutchlow ilk onu tamamladı.

Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins 11. olurken, Danilo Petrucci 14. ve Johann Zarco 16. oldu.

Jorge Lorenzo ise 19. sırada yer aldı.

Yarış TSİ 10:00'da yapılacak.

Seans sonucu: