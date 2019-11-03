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MotoGP / Malezya GP / Antrenman raporu

Sepang MotoGP: Isınma turlarında Mir lider

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Sepang MotoGP: Isınma turlarında Mir lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Kas 2019 06:16

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Franco Morbidelli'nin önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Franco Morbidelli, seansın başlangıcında lider olan isimdi ve ilk önce 1:59.922 yaparken, daha sonra derecesini 1:59.832'ye çekti.

Kısa bir süre sonra sahneye Suzuki sürücüsü Joan Mir çıktı ve önce 1:59.747, ardından da 1:59.516 yaparak ısınma turlarının en hızlı ismi oldu.

Maverick Vinales, İspanyol sürücünün en yakın takipçisiydi ve 0.268 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaptı.

Franco Morbidelli 1:59.832'lik derecesiyle üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Honda'dan Marc Marquez dördüncü, Ducati'den Andrea Dovizioso beşinci, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Fabio Quartararo altıncı oldu.

Valentino Rossi, en yavaş Yamaha sürücüsü olarak yedinci olurken, Jack Miller, Pol Espargaro ve Cal Crutchlow ilk onu tamamladı.

Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins 11. olurken, Danilo Petrucci 14. ve Johann Zarco 16. oldu.

Jorge Lorenzo ise 19. sırada yer aldı.

Yarış TSİ 10:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 36 Spain Joan Mir Suzuki 01'59.516  
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'59.784 00.268
3 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'59.832 00.316
4 93 Spain Marc Marquez Honda 01'59.857 00.341
5 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'59.913 00.397
6 20 France Fabio Quartararo Yamaha 01'59.916 00.400
7 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 02'00.013 00.497
8 43 Australia Jack Miller Ducati 02'00.023 00.507
9 44 Spain Pol Espargaro KTM 02'00.172 00.656
10 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 02'00.174 00.658
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 02'00.249 00.733
12 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 02'00.339 00.823
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 02'00.359 00.843
14 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 02'00.460 00.944
15 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 02'00.525 01.009
16 5 France Johann Zarco Honda 02'00.667 01.151
17 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 02'01.124 01.608
18 82 Finland Mika Kallio KTM 02'01.238 01.722
19 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 02'01.504 01.988
20 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 02'02.224 02.708
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Alt-etkinlik WU
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Andrew van Leeuwen

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15 Kas - 17 Kas
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09:55
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