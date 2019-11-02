Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider
Franco Morbidelli, Malezya'daki üçüncü antrenman seansında Petronas Yamaha MotoGP'deki takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde en hızlı isim oldu.
Dün tur rekoru kıran Fabio Quartararo derecesini geliştirse de, takım arkadaşının derecesini geçemedi ve Morbidelli seansın en hızlı ismi oldu.
Quartararo 0.216 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaparken,dün geride kalan Honda sürücüsü Marc Marquez 1:59.066 ile üçüncü oldu.
Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Marquez'in sadece 0.008 saniye gerisinde yer alırken dördüncü sırada yer alırken, Jack Miller 0.466 saniye geride beşinci, Francesco Bagnaia 0.492 saniye geride altıncı ve Alex Rins 0.640 saniye geride yedinci oldu.
Johann Zarco iyi bir seans geçirip sekizinci olurken, ilk onu Joan Mir ve Cal Crutchlow tamamladı.
Aprilia'da Aleix Espargaro 11. sırada kendisine yer bulurken, Yamaha sürücüsü Valentino Rossi 12. ve Ducati sürücüsü Danilo Petrucci 13. oldu.
Andrea Dovizioso ancak 14. olabilirken, Jorge Lorenzo kendisine 17. sırada yer bulabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|01'58.761
|2
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'58.977
|00.216
|3
|93
|Marc Marquez
|Honda
|01'59.066
|00.305
|4
|12
|Maverick Viñales
|Yamaha
|01'59.074
|00.313
|5
|43
|Jack Miller
|Ducati
|01'59.227
|00.466
|6
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'59.253
|00.492
|7
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|01'59.401
|00.640
|8
|5
|Johann Zarco
|Honda
|01'59.486
|00.725
|9
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|01'59.501
|00.740
|10
|35
|Cal Crutchlow
|Honda
|01'59.535
|00.774
|11
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|01'59.564
|00.803
|12
|46
|Valentino Rossi
|Yamaha
|01'59.643
|00.882
|13
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|01'59.754
|00.993
|14
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|02'00.244
|01.483
|15
|17
|Karel Abraham
|Ducati
|02'00.290
|01.529
|16
|44
|Pol Espargaro
|KTM
|02'00.353
|01.592
|17
|99
|Jorge Lorenzo
|Honda
|02'00.406
|01.645
|18
|29
|Andrea Iannone
|Aprilia
|02'00.645
|01.884
|19
|82
|Mika Kallio
|KTM
|02'00.988
|02.227
|20
|55
|Hafizh Syahrin
|KTM
|02'01.980
|03.219
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Malezya GP
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider
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|Seans
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