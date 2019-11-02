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MotoGP / Malezya GP / Antrenman raporu

Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider

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Sepang MotoGP 3. antrenman: Morbidelli, Quartararo'nun önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 05:58

Franco Morbidelli, Malezya'daki üçüncü antrenman seansında Petronas Yamaha MotoGP'deki takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde en hızlı isim oldu.

Dün tur rekoru kıran Fabio Quartararo derecesini geliştirse de, takım arkadaşının derecesini geçemedi ve Morbidelli seansın en hızlı ismi oldu.

Quartararo 0.216 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaparken,dün geride kalan Honda sürücüsü Marc Marquez 1:59.066 ile üçüncü oldu.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Marquez'in sadece 0.008 saniye gerisinde yer alırken dördüncü sırada yer alırken, Jack Miller 0.466 saniye geride beşinci, Francesco Bagnaia 0.492 saniye geride altıncı ve Alex Rins 0.640 saniye geride yedinci oldu.

Johann Zarco iyi bir seans geçirip sekizinci olurken, ilk onu Joan Mir ve Cal Crutchlow tamamladı.

Aprilia'da Aleix Espargaro 11. sırada kendisine yer bulurken, Yamaha sürücüsü Valentino Rossi 12. ve Ducati sürücüsü Danilo Petrucci 13. oldu.

Andrea Dovizioso ancak 14. olabilirken, Jorge Lorenzo kendisine 17. sırada yer bulabildi.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'58.761  
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 01'58.977 00.216
3 93 Spain Marc Marquez Honda 01'59.066 00.305
4 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'59.074 00.313
5 43 Australia Jack Miller Ducati 01'59.227 00.466
6 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'59.253 00.492
7 42 Spain Alex Rins Suzuki 01'59.401 00.640
8 5 France Johann Zarco Honda 01'59.486 00.725
9 36 Spain Joan Mir Suzuki 01'59.501 00.740
10 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'59.535 00.774
11 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'59.564 00.803
12 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'59.643 00.882
13 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 01'59.754 00.993
14 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 02'00.244 01.483
15 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 02'00.290 01.529
16 44 Spain Pol Espargaro KTM 02'00.353 01.592
17 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 02'00.406 01.645
18 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 02'00.645 01.884
19 82 Finland Mika Kallio KTM 02'00.988 02.227
20 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 02'01.980 03.219
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Etkinlik Malezya GP
Editör Andrew van Leeuwen

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