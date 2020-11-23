Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı

Bir kez MotoGP yarış galibi Andrea Iannone, normalde 2021 için anlaşmaya sahip olsa da, dört yıllık doping cezası aldığı için Aprilia'nın sürücü kadrosundan çıkarıldı.

Aprilia'nın İtalyan sürücünün yerine kimi geçireceği konusunda çok sayıda söylenti vardı ve hatta Andrea Dovizioso ile Cal Crutchlow'un adı da İtalyan ekiple anıldı.

Ancak her ikisi de İtalyan ekiple anlaşamadılar. Aprilia, Bradley Smith de dahil olmak üzere gelecek yıl için çeşitli isimlerle görüşüyor. Fakat Amerikalı Moto2 sürücüsü Joe Roberts'ın koltuğunu favorisi olduğu söyleniyor.

Takımın Roberts ile anlaşacağı iddiaları hafta sonunda hız kazandı ve açıklamanın pazartesi yapılacağı söyleniyordu. Ancak bugün herhangi bir açıklama gelmediği gibi, katılımcı listesinde Aprilia ile 2020'nin son yarışlarına katılan Lorenzo Savadori yer aldı.

FIM tarafından yayınlanan katılımcı listesi hakkında Aprilia'dan herhangi bir tepki gelmedi.

2021 sezonunda MotoGP'Ye çok sayıda yeni sürücü geliyor ve bu isimlerin seçtiği numaralar da belli oldu.

Valentino Rossi’nin üvey kardeşi Luca Marini, Avintia Ducati'ye katılacak ve burada #10 ile yarışacak.

2020 Moto2 dünya şampiyonu ve takım arkadaşı Enea Bastianini ise #23 ile yarışacak.

Pramac sürücüsü Jorge Martin daha önce 88 ile yarışmıştı. Ancak bu numara alındığı için #89'u tercih etti.

Yeni MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir ise 36 ile yarışmaya devam edecek gibi görünüyor.

2021 MotoGP geçici katılımcı listesi: