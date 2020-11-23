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MotoGP / Son dakika

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı

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Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 MotoGP katılımcı listesi açıklandı ve Lorenzo Savadori de Aprilia kadrosunda kendisine yer buldu.

Bir kez MotoGP yarış galibi Andrea Iannone, normalde 2021 için anlaşmaya sahip olsa da, dört yıllık doping cezası aldığı için Aprilia'nın sürücü kadrosundan çıkarıldı.

Aprilia'nın İtalyan sürücünün yerine kimi geçireceği konusunda çok sayıda söylenti vardı ve hatta Andrea Dovizioso ile Cal Crutchlow'un adı da İtalyan ekiple anıldı.

Ancak her ikisi de İtalyan ekiple anlaşamadılar. Aprilia, Bradley Smith de dahil olmak üzere gelecek yıl için çeşitli isimlerle görüşüyor. Fakat Amerikalı Moto2 sürücüsü Joe Roberts'ın koltuğunu favorisi olduğu söyleniyor.

Takımın Roberts ile anlaşacağı iddiaları hafta sonunda hız kazandı ve açıklamanın pazartesi yapılacağı söyleniyordu. Ancak bugün herhangi bir açıklama gelmediği gibi, katılımcı listesinde Aprilia ile 2020'nin son yarışlarına katılan Lorenzo Savadori yer aldı.

FIM tarafından yayınlanan katılımcı listesi hakkında Aprilia'dan herhangi bir tepki gelmedi.

2021 sezonunda MotoGP'Ye çok sayıda yeni sürücü geliyor ve bu isimlerin seçtiği numaralar da belli oldu.

Valentino Rossi’nin üvey kardeşi Luca Marini, Avintia Ducati'ye katılacak ve burada #10 ile yarışacak.

2020 Moto2 dünya şampiyonu ve takım arkadaşı Enea Bastianini ise #23 ile yarışacak.

Pramac sürücüsü Jorge Martin daha önce 88 ile yarışmıştı. Ancak bu numara alındığı için #89'u tercih etti.

Yeni MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir ise 36 ile yarışmaya devam edecek gibi görünüyor.

2021 MotoGP geçici katılımcı listesi:

Sürücü

Ülke

Takım

Motosiklet

5

JOHANN ZARCO

FRANSA

PRAMAC RACING

DUCATI

9

DANILO PETRUCCI

İTALYA

TECH3 KTM FACTORY RACING

KTM

10

LUCA MARINI

İTALYA

ESPONSORAMA RACING

DUCATI

12

MAVERICK VINALES

İSPANYA

MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP

YAMAHA

20

FABIO QUARTARARO

FRANSA

MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP

YAMAHA

21

FRANCO MORBIDELLI

İTALYA

PETRONAS YAMAHA SRT

YAMAHA

23

ENEA BASTIANINI

İTALYA

ESPONSORAMA RACING

DUCATI

27

IKER LECUONA

İSPANYA

TECH3 KTM FACTORY RACING

KTM

30

TAKAAKI NAKAGAMI

JAPONYA

LCR HONDA IDEMITSU

HONDA

32

LORENZO SAVADORI

İTALYA

APRILIA RACING TEAM GRESINI

APRILIA

33

BRAD BINDER

GÜNEY AFRİKA

RED BULL KTM FACTORY RACING

KTM

36

JOAN MIR

İSPANYA

TEAM SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

41

ALEIX ESPARGARO

İSPANYA

APRILIA RACING TEAM GRESINI

APRILIA

42

ALEX RINS

İSPANYA

TEAM SUZUKI ECSTAR

SUZUKI

43

JACK MILLER

AVUSTRALYA

DUCATI TEAM

DUCATI

44

POL ESPARGARO

İSPANYA

REPSOL HONDA TEAM

HONDA

46

VALENTINO ROSSI

İTALYA

PETRONAS YAMAHA SRT

YAMAHA

63

FRANCESCO BAGNAIA

İTALYA

DUCATI TEAM

DUCATI

73

ALEX MARQUEZ

İSPANYA

LCR HONDA CASTROL

HONDA

88

MIGUEL OLIVEIRA

PORTEKİZ

RED BULL KTM FACTORY RACING

KTM

89

JORGE MARTIN

İSPANYA

PRAMAC RACING

DUCATI

93

MARC MARQUEZ

İSPANYA

REPSOL HONDA TEAM

HONDA
Morbidelli, MotoGP'de ikinci olduğu için mutlu

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Lorenzo Savadori
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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