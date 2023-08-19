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Savadori 2024 sezonunda da Aprilia test sürücüsü olarak görev yapacak

Dört senedir Aprilia test sürücüsü olarak görev yapan Lorenzo Savadori, gelecek sezon da bu rolde devam edecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Uzun süredir Aprilia bünyesinde yer alan ve İtalyan üreticinin yaptığı büyük atılımda pay sahibi olan Savadori'nin test sürücüsü olarak devam etmesi bekleniyordu.

Bu hafta Avusturya'da wildcard ile piste çıkmaya hazırlanan Savadori'nin takımda kalacağı da kısa süre önce yapılan bir açıklamayla kesinleşmiş oldu.

İlk olarak 2015 sezonunda RSV4 ile Superstock 1000 şampiyonluğuna ulaşarak Aprilia'nın dikkatini çeken Savadori, 2019 sezonundan bu yana MotoGP programının bir parçası.

Hem Aprilia'nın, hem de Savadori'nin bu ortaklıkta üstlerine düşeni yaptıkları söylenebilir; Aprilia sürücüsünü her fırsatta piste çıkarırken, Savadori de rolünün gerekliliklerini aksatmadan yerine getirmekte.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anlaşmayı doğrulayan Savadori, "Aprilia Racing artık benim için ikinci bir aile: 2015'ten beri birlikteyiz ve bu harika işbirliğini sürdürmekten çok mutluyum.

"Test ekibindeki herkesle çalışmak beni gerçekten mutlu ediyor, üç RS-GP motosikletinin galibiyet için mücadele ettiği Silverstone'da olduğu gibi zirvede yer almak için katkı sağlamak benim için bir gurur kaynağı." 

"Günümüz MotoGP'si aşırı rekabetçi, her küçük detayın geliştirilmesinde daha ileri gitmeye çalışmanız gerekiyor -dolayısıyla test sürücülerinin işi daha da önemli hale geldi."

"Böylesine hassas bir rol için bana duydukları güvenden ötürü Aprilia'ya minnettarım, ancak her sürücünün hayali her zaman tam zamanlı olarak yarışlara dönmek ve potansiyellerini gösterebilmektir." ifadelerini kullandı.

Savadori son olarak Aprilia'nın sürücü bulamadığı 2021 sezonunda tam zamanlı olarak yarışmış, sezon ortasında kendisinin yerini Maverick Vinales almıştı.

O günden beri wildcard ile birkaç kez pistte gördüğümüz Savadori'nin bu sezon dördüncü kez yarışacağını da ekleyelim.

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