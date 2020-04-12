Sanal Avusturya MotoGP yarışı: Heyecanlı mücadeleyi Bagnaia kazandı

2020 MotoGP sezonunun ilk yarışlarının ertelenmesinin ardından Dorna, sanal bir seri gerçekleştirme kararı aldı ve bu haftaki durak Avusturya'nın Red Bull Ring pistiydi.

Sıralama turlarında Francesco Bagnaia 1:21:509'la pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Maverick Vinales ikinci ve Alex Marquez ise üçüncü sıradaydı.

Yarış başladı ve ilk virajda çok sayıda pilotun karıştığı büyük bir kaza yaşandı. Bu kazaların ardından Takaaki Nakagami liderliğe yükseldi, ancak liderliği fazla sürmedi.

Kısa bir süre sonra Bagnaia liderliği aldı, Vinales ise ikinciliğe çıktı. İlk bölümde Bagnaia, rakibinin baskısına yerini korudu.

Ancak Vinales bitime dört tur kala liderliği Pramac Ducati sürücüsünden almayı başardı Ancak Vinales, bitime üç tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Arada dört saniyelik bir fark oluştu. Bununla birlikte Bagnaia, kalan turlarda pistin pek çok yerinde hata yaptı ve Vinales, bitime bir tur kala rakibini yakaladı. Aynı turda atak da yaptı

Bagnaia, geriye düşmesine rağmen Yamaha sürücüsüne cevap verdi ve damalı bayrağı 0.074 saniye farkla ilk sırada gördü.

Vinales ikinci olurken, kardeşi Marc ile heyecanlı bir mücadeleye girişirken Alex Marquez, üçüncü olarak podyumu tamamladı. Marc Marquez ise dördüncü oldu. Danilo Petrucci son turda hata yapıp geriye düştü ve ilk turlarda kazalara karışan Fabio Quartararo beşinci sırada finiş gördü.

Petrucci'nin son turdaki hatasıyla altıncı olduğu yarışta, ilk yarışına çıkan Valentino Rossi en çok hata yapan sürücülerden birisiydi ve yedinci sırada finiş gördü.

Nakagami sekizinci olurken, Michele Pirro dokuzuncu ve Tito Rabat onuncu oldu.

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