Şampiyonada ikinci sıraya gerileyen Quartararo: "Kariyerimin en zorlu görevi"

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Son Dünya Şampiyonu, Nisan ayında gerçekleştirilen Portekiz GP'den sonra ilk defa şampiyona liderliğini kaptırdı. Avustralya GP öncesinde Quartararo 2 puan farkla öndeydi ancak Avustralya GP'nin ardından Francesco Bagnaia 14 puan farkla öne geçmiş oldu.

Quartararo, 5. sıradan başladığı yarışın başında ilk 8 içerisinde mücadele ediyordu ancak yarışın 4. turunda 4. virajda pist dışına çıkınca 22. sıraya kadar geriledi.

Yeniden yükselişe başlayan Quartararo, 15. sıraya kadar çıksa da bu sefer de 11. turda 2. virajda düşerek yarışa veda etti. Quartararo böylece son 4 yarışın 3'ünden puansız ayrılmış oldu.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek Malezya GP'de Bagnaia Quartararo'dan 11 puan fazla alırsa, bu durumda Quartararo'nun şampiyonluk için savunması sadece 7 gün sürmüş olacak.

Yaptığı hatalar hakkında konuşan Quartararo, "Umduğum gibi bir yarış olmadı. Zor bir gündü, özellikle de 4. virajdaki ilk hatam kötüydü."

"Oldukça iyiydik ancak sonrasında zorlaştı çünkü arkadaydım ve diğerlerini geçmeye çalışıyordum."

"Ancak lastikleri korumaya çalışıyordum ama 2. viraja girişte biraz fazla zorladım."

"2. virajda kaza yaptığımda viraj hızı açısından pek fark yoktu ancak birinci virajdan çıkışta, bir önceki tura göre daha hızlıydım."

"4. virajda frene bastım, önümde Marini vardı, bu yüzden genişten dönmek zorunda kaldım. Bu benim hatamdı. O virajda durumu düzeltmek kolay olmuyor."

"Ancak şimdi sayfayı çevirmeliyiz. Yapmamız gereken tek iş var, kazanmaya çalışmak. Kariyerimin en zorlu görevi olacak. Ancak onun için savaşmaya hazırım." dedi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, motosikletinin maksimum hızının ve arka taraftaki yol tutuşunun zayıf olması nedeniyle yarışlarda sınırları zorlamak zorunda kaldığını, bu yüzden hatalar yaptığını, diğer taraftan Yamaha M1'in sürüş şeklinin griddeki diğer motosikletlerden çok farklı olduğunu söyledi.

Quartararo, "Evet, sınırların üzerinde sürüyorum. Ancak benim için sorun bu değil."

"Sorun, diğerlerinden farklı şekilde sürüyor olmamız. Tek başıma piste çıktığımda performansımın çok güçlü olduğunu görebilirsiniz."

"Ancak yarıştayken her zaman çok zor oluyor. Gelecekte yarışları kazanmaya daha uygun motosikletler yapmalıyız, bu sayede virajlardan maksimumu alma konusunda daha az düşünebiliriz. Diğerlerine yetişmek için bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

Quartararo ayrıca bu sezonki mücadelesinin 2020'ye benzediği iddialarını kabul etmedi. O sezonda Quartararo şampiyonada lider durumdayken son 6 yarışta sekizinciliğe kadar gerilemişti.

Quartararo, "Aynı baskı yok. 2020 hem mental hem de teknik açıdan çok farklıydı."

"Şu anda zihinsel açıdan aşırı düşünmüyorum. Yani 2020'deki gibi düşüncelerim yok."

"Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok fazla aşırıya kaçıyorum ve hata yapma riski çok fazla oluyor."

"Bugün olan buydu. Açıkçası lastikleri saklamanız gerekince, yol tutuşunu kaybediyorsunuz ve hızlanmanız en iyi halinde olmuyor."

"Açıkçası bugün çok sert fren yaparak ve 4. virajda genişten dönerek hata yaptım. Ancak bunu anlamamız gerek. Lastikleri korumak ve en iyi sürüşü yapabilmek için arka tarafta daha fazla yol tutuşuna ihtiyacımız var." dedi.