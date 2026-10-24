MotoGP Avustralya GP
Martín ve Fernandez, Avustralya GP mücadelesinde yer almayacak!
Jorge Martín, Phillip Island'daki sprint yarışında geçirdiği kazada bileğini kırdı ve sürücü ana yarış için onay alamadı. Raul Fernandez ise parmağındaki sorun yüzünden yarıştan çekildi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 06:59
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Jorge Martin, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Phillip Island pistinde gerçekleştirilen sprint yarışının sekizinci turunda, 8. virajda şampiyonluktaki en büyük rakibi Marc Márquez ile liderlik mücadelesi veren Jorge Martín, yüksek hızda kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Sedyeyle pist dışına çıkarılan ve doğrudan sağlık merkezine götürülen Aprilia sürücüsünün yapılan ilk kontrollerinde sağ el bileğinde kırık tespit edildi.
Yarış öncesinde Márquez'in 2 puan önünde lider sırada yer alan Martín, Márquez'in sprint yarışını kazanmasıyla 10 puan geriye düşmüştü. Alınan sakatlık haberiyle İspanyol sürücünün pazar günkü ana yarışta piste çıkamayacağı kesinleşti.
Aprilia takımı, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Jorge Martín, geçirdiği kazanın ardından derhal pistteki sağlık merkezine sevk edilmiştir.”
“Çekilen röntgen filmleri sonucunda sağ radius kemiğinde kırık ve ulna kemiğinin uç kısmında şüpheli bir zedelenme tespit edilmiştir. Martín, durumunun kesinleşmesi adına daha detaylı tetkiklerden geçecektir.”
“Sürücümüz Jorge Martín, yarın gerçekleştirilecek yarış için elverişsiz ilan edilmiştir."
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Gelecek hafta Malezya ve ardından yapılması planlanan Katar yarışları öncesinde yaşanan bu sakatlık, Martín'in ne kadar süre pistlerden uzak kalacağını belirsiz kılarken, Marc Márquez'e 8. MotoGP şampiyonluğu yolunda altın değerinde bir fırsat sundu.
Avustralya mücadelesinde yer almayacak bir diğer isimse Raul Fernandez oldu. Fernandez, Endonezya hafta sonunda Marco Bezzecchi ile yaşadığı temastan sonra iki parmağındaki sakatlıkla mücadele ediyordu ve yarıştan çekilme kararı aldı.
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