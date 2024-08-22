Vinales: "Aprilia'nın öne dönmesinin anahtarı frenleme performansını düzeltmek"

Amerika GP galibi Vinales, Red Bull Ring'in RS-GP'nin önemli bir zayıflığını ortaya çıkarması ve hem kendisinin hem de takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun motosikleti rakipleri kadar etkili bir şekilde yavaşlatmakta zorlanmasının ardından bu yorumu yaptı.

İspanyol sürücü, sınıf lideri Ducati GP24'ün özellikle güçlü olduğu bir alan olan frenleme sırasında motosikletin ağırlığını ön lastiğe aktaramadığını açıkladı.

"Özellikle frenlemenin önemli olduğu bu tür pistlerde, motosikleti durdurmak için biraz zorlanıyoruz."

"Frenleme alanını geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz, özellikle arka düzlükte motosikleti durdurmak için bunu geliştirmemiz gerekiyor."

"Ducatilerin arka tarafı bize göre daha gevşek, bu yüzden durmaları daha kolay oluyor."

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şimdi frenlemede ön lastiği nasıl ayarlamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor çünkü MotoGP'de öne geçmenin anahtarı bu."

Espargaro Avusturya'daki yarışı, dokuzuncu olarak Vinales'in iki sıra gerisinde bitirdi. 35 yaşındaki sürücü, yarış boyunca 'frenleri yokmuş gibi hissettiğini' dile getirdi.

"Başından beri frenlerim yokmuş gibi hissettim."

"Ön lastiğin basıncı ve sıcaklığının yanı sıra, karbon disk sıcaklığı tamamen sınırın üzerindeydi."

"Tüm yarış boyunca frenlerim yoktu. Motosikleti arkadan durdurmaya çalıştım ama olmadı; çok yavaştım."

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şirket CEO'su Massimo Rivola, üreticinin MotoGP'de bir şeyleri yanlış yaptığını kabul ediyor.

Noale fabrikası sezonun başlangıcında RS-GP'ye büyük bir güncelleme getirdi ve öncelikle aerodinamiğe odaklanarak Vinales'in Austin'de sezonun üçüncü yarışını kazanmasını sağladı.

Bununla birlikte, hem Vinales hem de Espargaro son yarışlarda zorlandılar ve KTM şu anda sıralamada sadece 14 puan geride.

Aprilia'nın aero konusundaki güveninin, frenleme üzerinde istenmeyen bir sonuç yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Espargaro şunları söyledi: "Evet, bizim sistemimizde her şey çok yakın. Normalde ön lastik basıncı ve sıcaklığı daha yüksek olan biziz."

"Silverstone'da sert ön lastiği kullanabilmemin nedeni buydu. Yani daha soğuk yarışlarda bu bir avantaj."

"Ancak bu pist sıcaklığına sahip olduğumuzda, bu büyük bir sorun haline geliyor. Karbon, en büyük disklerle tamamen sınırın üzerindeydi. Bu yüzden tasarımı değiştirmemiz gerekiyor."