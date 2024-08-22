Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Avusturya GP

Vinales: "Aprilia'nın öne dönmesinin anahtarı frenleme performansını düzeltmek"

Maverick Vinales, frenleme performansının iyileştirilmesinin Aprilia'yı MotoGP gridinin ön sıralarına taşımanın anahtarı olacağına inanıyor.

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Amerika GP galibi Vinales, Red Bull Ring'in RS-GP'nin önemli bir zayıflığını ortaya çıkarması ve hem kendisinin hem de takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun motosikleti rakipleri kadar etkili bir şekilde yavaşlatmakta zorlanmasının ardından bu yorumu yaptı.

İspanyol sürücü, sınıf lideri Ducati GP24'ün özellikle güçlü olduğu bir alan olan frenleme sırasında motosikletin ağırlığını ön lastiğe aktaramadığını açıkladı.

"Özellikle frenlemenin önemli olduğu bu tür pistlerde, motosikleti durdurmak için biraz zorlanıyoruz." 

"Frenleme alanını geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz, özellikle arka düzlükte motosikleti durdurmak için bunu geliştirmemiz gerekiyor."

"Ducatilerin arka tarafı bize göre daha gevşek, bu yüzden durmaları daha kolay oluyor."

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şimdi frenlemede ön lastiği nasıl ayarlamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor çünkü MotoGP'de öne geçmenin anahtarı bu."

Espargaro Avusturya'daki yarışı, dokuzuncu olarak Vinales'in iki sıra gerisinde bitirdi. 35 yaşındaki sürücü, yarış boyunca 'frenleri yokmuş gibi hissettiğini' dile getirdi.

"Başından beri frenlerim yokmuş gibi hissettim." 

"Ön lastiğin basıncı ve sıcaklığının yanı sıra, karbon disk sıcaklığı tamamen sınırın üzerindeydi."

"Tüm yarış boyunca frenlerim yoktu. Motosikleti arkadan durdurmaya çalıştım ama olmadı; çok yavaştım."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şirket CEO'su Massimo Rivola, üreticinin MotoGP'de bir şeyleri yanlış yaptığını kabul ediyor.

Noale fabrikası sezonun başlangıcında RS-GP'ye büyük bir güncelleme getirdi ve öncelikle aerodinamiğe odaklanarak Vinales'in Austin'de sezonun üçüncü yarışını kazanmasını sağladı.

Bununla birlikte, hem Vinales hem de Espargaro son yarışlarda zorlandılar ve KTM şu anda sıralamada sadece 14 puan geride.

Aprilia'nın aero konusundaki güveninin, frenleme üzerinde istenmeyen bir sonuç yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Espargaro şunları söyledi: "Evet, bizim sistemimizde her şey çok yakın. Normalde ön lastik basıncı ve sıcaklığı daha yüksek olan biziz."

"Silverstone'da sert ön lastiği kullanabilmemin nedeni buydu. Yani daha soğuk yarışlarda bu bir avantaj."

"Ancak bu pist sıcaklığına sahip olduğumuzda, bu büyük bir sorun haline geliyor. Karbon, en büyük disklerle tamamen sınırın üzerindeydi. Bu yüzden tasarımı değiştirmemiz gerekiyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"
Sonraki haber Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Rachit Thukral
Daha fazlası
Rachit Thukral
Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

MotoGP
Avusturya GP
Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"
Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"

Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"

MotoGP
Avusturya GP
Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"
Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

MotoGP
Avusturya GP
Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"
Maverick Viñales
Daha fazlası
Maverick Viñales
Vinales: "Silverstone, Aprilia için kırmızı alarmdı"

Vinales: "Silverstone, Aprilia için kırmızı alarmdı"

MotoGP
Avusturya GP
Vinales: "Silverstone, Aprilia için kırmızı alarmdı"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

MotoGP
Britanya GP
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"
Vinales: "Birkaç yarıştır istediğimiz yerde değiliz ve nedenini anlamıyoruz"

Vinales: "Birkaç yarıştır istediğimiz yerde değiliz ve nedenini anlamıyoruz"

MotoGP
Almanya GP
Vinales: "Birkaç yarıştır istediğimiz yerde değiliz ve nedenini anlamıyoruz"
Aprilia Racing Team
Daha fazlası
Aprilia Racing Team
MotoGP Aprilia CEO'su: "Kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyoruz"

MotoGP Aprilia CEO'su: "Kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyoruz"

MotoGP
Britanya GP
MotoGP Aprilia CEO'su: "Kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyoruz"
Aprilia, 2025 MotoGP sezonu için Bezzecchi ile anlaştı

Aprilia, 2025 MotoGP sezonu için Bezzecchi ile anlaştı

MotoGP
Aprilia, 2025 MotoGP sezonu için Bezzecchi ile anlaştı
Rivola: "Martin, Aprilia kararını öfkeyle almadı"

Rivola: "Martin, Aprilia kararını öfkeyle almadı"

MotoGP
Rivola: "Martin, Aprilia kararını öfkeyle almadı"

Son Haberler

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

F1 Formula 1
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye