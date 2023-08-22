Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Pramac Ducati sürücüsü, sprint yarışının açılış turunda bir yığılmayı tetiklediği için hatalı görüldükten sonra geçen Pazar günkü Avusturya GP'si için uzun tur cezası aldı.

Olay, Cumartesi günü sprint yarışından sonra birkaç saat boyunca incelendi ve Martin hatalı olmadığı konusunda ısrar etti.

Ancak hakemler Martin'in hatalı olduğuna karar verdi ve Pazar günkü yarışta uzun tur cezası aldı; Martin bu cezayı dördüncü turda çekti ve yarışı yedinci sırada bitirdi.

Ancak Martin, yarışın ardından cezaya itiraz etmeye devam etti.

Pramac Ducati sürücüsü ceza hakkında, "Yarışı birçok kez izledim."

"Pek çok sürücüyle, Randy Mamola ile ve pek çok gazeteciyle konuştum. Eğer tekrar tekrar izlerseniz, bunun benim hatam olmadığını görürsünüz. Sadece, bu şekilde gerçekleşen bir durumdu."

"Yarışta başka bir sürücüden daha agresif hareketler gördük ama hiçbir şey olmadı."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama dün de böyleydi, şansım yaver gitmedi. Hakemlerin o yarışta değil de ana yarışta ceza vermeleri çok kötü. Bu şampiyonluk için mücadele etme şansınızı yok edebilir."

"Bu olaydan dolayı birine ceza vermeleri gerekiyordu ve onlar da kolay olan yolu seçtiler." dedi.

Martin sprint yarışında podyum pozisyonunu korumayı başardı ve üçüncülük için geçiş yaparken VR46'dan Luca Marini ile temas ettikten sonra ikinci bir cezadan kurtuldu.

Dördüncü olan Marini, hakemlerin tutarsızlığından dolayı hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve Fabio Quartararo'nun Lorenzo Savadori ile yaşadığı benzer bir olaydan dolayı uzun tur cezası aldığını belirtti.

Martin, Avusturya GP'sinin ardından sıralamada ikinci sırada yer alıyor ve Francesco Bagnaia'nın 62 puan gerisinde bulunuyor.