Prime'a abone ol
Önceki / Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor! Sonraki / Marquez, KTM Motorsporları başkanıyla akşam yemeğinde bir araya geldi
MotoGP Haberler

Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Jorge Martin, MotoGP Avusturya Grand Prix sprintinde ilk virajdaki kazaya karıştığı için kendisine ceza verilmesinin FIM hakemleri için 'kolay seçenek' olduğuna inanıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Johann Zarco, Pramac Racing

Pramac Ducati sürücüsü, sprint yarışının açılış turunda bir yığılmayı tetiklediği için hatalı görüldükten sonra geçen Pazar günkü Avusturya GP'si için uzun tur cezası aldı.

Olay, Cumartesi günü sprint yarışından sonra birkaç saat boyunca incelendi ve Martin hatalı olmadığı konusunda ısrar etti.

Ancak hakemler Martin'in hatalı olduğuna karar verdi ve Pazar günkü yarışta uzun tur cezası aldı; Martin bu cezayı dördüncü turda çekti ve yarışı yedinci sırada bitirdi.

Ancak Martin, yarışın ardından cezaya itiraz etmeye devam etti.

Pramac Ducati sürücüsü ceza hakkında, "Yarışı birçok kez izledim." 

"Pek çok sürücüyle, Randy Mamola ile ve pek çok gazeteciyle konuştum. Eğer tekrar tekrar izlerseniz, bunun benim hatam olmadığını görürsünüz. Sadece, bu şekilde gerçekleşen bir durumdu."

"Yarışta başka bir sürücüden daha agresif hareketler gördük ama hiçbir şey olmadı."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama dün de böyleydi, şansım yaver gitmedi. Hakemlerin o yarışta değil de ana yarışta ceza vermeleri çok kötü. Bu şampiyonluk için mücadele etme şansınızı yok edebilir."

"Bu olaydan dolayı birine ceza vermeleri gerekiyordu ve onlar da kolay olan yolu seçtiler." dedi.

Martin sprint yarışında podyum pozisyonunu korumayı başardı ve üçüncülük için geçiş yaparken VR46'dan Luca Marini ile temas ettikten sonra ikinci bir cezadan kurtuldu.

Dördüncü olan Marini, hakemlerin tutarsızlığından dolayı hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve Fabio Quartararo'nun Lorenzo Savadori ile yaşadığı benzer bir olaydan dolayı uzun tur cezası aldığını belirtti.

Martin, Avusturya GP'sinin ardından sıralamada ikinci sırada yer alıyor ve Francesco Bagnaia'nın 62 puan gerisinde bulunuyor.

paylaşım
yorumlar

Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!

Marquez, KTM Motorsporları başkanıyla akşam yemeğinde bir araya geldi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

MotoGP
Avusturya GP

Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm" Brad Binder: "Bir noktada yarışı bitiremeyeceğimi düşündüm"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi" Marquez: "Bu sezon sadece bir yarış bitirebilmek şaka gibi"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum" Marquez: "Eğer ki aramıza katıldıysa Zarco'yu memnuniyetle karşılıyorum"

Johann Zarco Daha fazlası
Johann Zarco
Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!

Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!

MotoGP
Avusturya GP

Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor! Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

MotoGP
Avusturya GP

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor! Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Zarco, LCR Honda'nın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor

Zarco, LCR Honda'nın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor

MotoGP
Avusturya GP

Zarco, LCR Honda'nın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor Zarco, LCR Honda'nın teklifini kabul etmeye hazırlanıyor

Pramac Racing Daha fazlası
Pramac Racing
Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

MotoGP
Hollanda GP

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor' Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

MotoGP
Sepang Şubat testi

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum" Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor

Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor

MotoGP

Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor

Son Haberler

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

F1 Formula 1

Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

F1 Formula 1

Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

F1 Formula 1

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol