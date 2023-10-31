Marquez: "Tek isteğim son yarışlarda 'performansımı' korumak"

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez, geçtiğimiz hafta sonu Tayland'da Honda ile iyi bir performans sergileyerek sprinti dördüncü, ana yarışı ise yedinci sırada tamamladı (Aleix Espargaro'nun aldığı cezanın ardından altıncı oldu).

Marquez'in 2024 için Gresini Ducati takımına geçmeden önce Honda ile sadece üç yarışı kaldı. HRC geçen hafta sonu 28 Kasım'da Valensiya'da motosikleti test etmesine izin verileceğini doğruladı.

Ancak ayrılmadan önce, Gresini'deki hayatına başlarken 'yeterli tempoya sahip olacağından' emin olmak için Tayland'daki gibi zorlamaya devam etmek istediğini söylüyor.

Honda'nın Ducati'nin teknik gurusu Gigi Dall'Igna ile anlaşmasının onu 2024 için HRC'de tutup tutmayacağı sorulduğunda, "Bu konuda konuşmayacağım çünkü karar çoktan verildi."

"Gördüğünüz gibi artık daha rahatım. Sadece motosiklete biniyorum ve hiçbir şeyi umursamıyorum."

"Tek istediğim bu son yarışlarda performansımı korumak."

"Sonuçlar daha iyi ya da daha kötü olsa da bu performansı korumak istiyorum çünkü bu şekilde, yeni bir projeye gittiğimde hızlı olacağım. Yeterli olup olmayacağını bilmiyorum ama en azından hazır olacağım." yanıtını verdi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marquez, ana yarışta orta arka lastiği kullanarak kardeşi Alex'e katılmaya yakın olduğunu, ancak sonuçta sert lastiği tercih ettiğini söyledi.

Sert lastikle zorlanmalarına rağmen, Marquez tek istediğinin 'istikrarlı bir hafta sonu' olduğunu ekledi.

Honda sürücüsü yarış sırasında Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro de dahil olmak üzere çok sayıda sürücüyle mücadeleye girdi.

Honda ile pozisyonunu koruyabilmesinin tek yolunun atak yapmak olduğunu, çünkü arka tutuşun zayıf olduğunu ve özellikle 1. virajdan 3. viraja kadar olan bölümde zorlandığını söylüyor.

Marquez, "Başlangıçta atak yapmaya çalıştım çünkü atak yapmadığımda 1. virajdan 3. viraja her çıkışımda bir motosikletin beni geçeceğini fark ettim."

"O noktada 'Tamam, savunmanın en iyi yolu atak yapmaktır' dedim. Motosikletimizle atak yapmanın yolu da frenleme noktalarıydı."

"5. ve 12. virajda geç fren yapıyordum ama yeterli değildi. Bazen başarısız oldum ama Aleix ile olduğu gibi, sıkı bir mücadele oldu." dedi.