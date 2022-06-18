Sakatlığı devam eden Rins, son kararını Cumartesi sabahı verecek

Haberi dinle

İki hafta önce gerçekleştirilen Katalan GP'sinin startında Takaaki Nakagami'nin teması nedeniyle yarış dışı kalan ve bileğinden sakatlanan Rins, Perşembe günü girdiği sağlık testinin ardından "yarışabilir" raporu aldı.

Cuma günü Suzuki koltuğuna dönen İspanyol sürücü, günü 11. sırada tamamlayarak büyük bir sıkıntısı olmadığını -her ne kadar ilk antrenman seansında kaza yapmış olsa da- pist üstünde de gösterdi.

Antrenmanların ardından konuşan Rins, "Biraz ağrım var, ikinci seansta biraz daha artmıştı. Bunun sebebi sıcak hava mı yoksa daha hızlı sürmem mi bilmiyorum ama bana pahalıya mal oldu."

"Üç sert frenleme noktasında, ilk virajda, yokuş aşağı inilen kısımda ve son frenleme noktasında biraz acı çektim."

"Günü liderin yalnızca yarım saniye gerisinde on birinci bitirdik, bu fena bir sonuç değil ancak gerçek şu ki, tahmin ettiğimden daha fazla acı çekiyorum."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Suzuki takım patronu Livio Suppo, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rins'in hafta sonuna devam etmesinin "mantıklı olmadığını" ve bunun yerine önümüzdeki hafta Assen'deki Hollanda GP'sine hazırlanmak için dinlenmesini "daha mantıklı bulduğunu" söyledi.

Rins, hafta sonuna devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde Cumartesi sabahı nasıl hissettiğine bağlı olacağını ve nihai kararı o zaman vereceğini söyledi.

Suzuki sürücüsü, "Her şey geceyi nasıl geçirdiğime ve hepsinden önemlisi sabah nasıl uyandığıma bağlı olacak, sonrasında ne yapacağımızı göreceğiz."

"Elbette bu hafta sonu yarışmak isterim ama çok acı çekiyorsam ve üç veya dört turun ardından yarışa devam edemeyeceksem yarışmak mantıksız olur."

"Bakalım, nasıl hissettiğime bağlı olarak, şu ya da bu yönde karar vereceğimize bağlı olarak 3. FP nasıl gidiyor."

"3. antrenmanın nasıl gideceğine bakalım, nasıl hissettiğime bağlı olarak nihai kararı vereceğiz." dedi.