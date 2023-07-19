Kayıt Ol
Önceki / Arbolino'nun MotoGP'ye hangi takımla gireceği Morbidelli'ye bağlı
MotoGP / Kazakistan GP Haberler

Sakatlığı devam eden Rins Britanya'da da yok, yerini Lecuona alacak

MotoGP'nin bu sezonki süper yedeklerinden Iker Lecuona, 4-6 Ağustos tarihlerindeki Britanya GP'sinde sakatlığı devam eden Alex Rins'in yerine LCR Honda koltuğuna geçecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Rins, Team LCR Honda

LCR Honda ile ilk sezonuna pek de fena bir başlangıç yapmayan ve henüz üçüncü yarışında galibiyete ulaşan Rins için işler o günden beri pek iyi gitmiyor.

Tıpkı fabrika sürücüleri Joan Mir ve Marc Marquez gibi RC213V'in sürülemez olduğunu düşünen Rins, kendini birçok kez yerde buldu.

Son olarak Mugello'da sert bir kaza geçiren ve bacağını kıran Rins, sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısını tamamen kapatmış ve Silverstone'da geri dönmeye odaklanmıştı.

Fakat kendisinin iyileşme süreci tamamen sona ermedi, dolayısıyla yarışa henüz üç hafta kala Rins'in Britanya GP'sinde de piste çıkmayacağı açıklandı.

Rins'in yerini ise artık alıştığımız bir isim alacak: WSBK'da Honda adına yarışan Iker Lecuona.

Jerez ve Assen'de sakatlığı nedeniyle yarıştan çekilen Marquez'in yerine piste çıkan Lecuona, bu yıl üçüncü kez bir Honda sürücüsünün yerine piste çıkmaya hazırlanıyor.

Normalde kendisi o hafta sonu Suzuka 8 Saat'te Tetsuta Nagashima'nın yerini alacaktı, ancak sakatlıktan erken dönmeyi başaran Nagashima büyük ihtimalle piste çıkacak.

Iker Lecuona, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team

Iker Lecuona, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Arbolino'nun MotoGP'ye hangi takımla gireceği Morbidelli'ye bağlı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

Formula 1
Macaristan GP

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Formula 1
Macaristan GP

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim" Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Formula 1
Macaristan GP

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Son Haberler

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

F1 Formula 1
Macaristan GP

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim" Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

F1 Formula 1
Macaristan GP

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

F1 Formula 1

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor" Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol