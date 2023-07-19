Sakatlığı devam eden Rins Britanya'da da yok, yerini Lecuona alacak

LCR Honda ile ilk sezonuna pek de fena bir başlangıç yapmayan ve henüz üçüncü yarışında galibiyete ulaşan Rins için işler o günden beri pek iyi gitmiyor.

Tıpkı fabrika sürücüleri Joan Mir ve Marc Marquez gibi RC213V'in sürülemez olduğunu düşünen Rins, kendini birçok kez yerde buldu.

Son olarak Mugello'da sert bir kaza geçiren ve bacağını kıran Rins, sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısını tamamen kapatmış ve Silverstone'da geri dönmeye odaklanmıştı.

Fakat kendisinin iyileşme süreci tamamen sona ermedi, dolayısıyla yarışa henüz üç hafta kala Rins'in Britanya GP'sinde de piste çıkmayacağı açıklandı.

Rins'in yerini ise artık alıştığımız bir isim alacak: WSBK'da Honda adına yarışan Iker Lecuona.

Jerez ve Assen'de sakatlığı nedeniyle yarıştan çekilen Marquez'in yerine piste çıkan Lecuona, bu yıl üçüncü kez bir Honda sürücüsünün yerine piste çıkmaya hazırlanıyor.

Normalde kendisi o hafta sonu Suzuka 8 Saat'te Tetsuta Nagashima'nın yerini alacaktı, ancak sakatlıktan erken dönmeyi başaran Nagashima büyük ihtimalle piste çıkacak.

Iker Lecuona, Repsol Honda Team, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images