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Sakatlığı devam eden Alex Rins, Avusturya'da da piste çıkamayacak

Sakatlığı devam eden Alex Rins gelecek haftaki Avusturya GP'sini de kaçıracak, kendisinin yerini Honda'nın WSBK sürücüsü Iker Lecuona dolduracak.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Rins, Team LCR Honda

Mugello'da büyük bir sakatlık geçiren ve arka arkaya üç yarış [Mugello, Sachsenring ve Assen] kaçırdıktan sonra yaz arasında iyileşmeyi bekleyen Rins için süreç epey uzadı.

Tamamen iyileşememesi nedeniyle Silverstone'da yerini Iker Lecuona'ya bırakan Rins'in amacı gelecek hafta Avusturya'da geri dönebilmekti.

Ancak kısa süre önce LCR Honda tarafından yapılan bir açıklama, Rins'in Avusturya'da da piste çıkmayacağını doğrulamış vaziyette.

LCR Honda koltuğuna ise bir kez daha Lecuona geçecek; kendisi bu yıl dördüncü kez bir Honda sürücüsünün yerini dolduracak.

Beklenti, Rins'in iki ya da üç hafta içinde iyileşmesi ve Ağustos ayının sonundaki Katalunya GP'sinde geri dönebilmesi.

İyi haber ise Rins'in Avusturya'ya gelecek ve yarış hafta sonunu yerinden takip edecek olması.

Takımın açıklamasında, "Alex Avusturya'ya gidecek ancak motosiklete binmeye hazır olmayacak -asıl hedefimiz elbette buydu."

"Piste çıkacak isimse Lecuona." ifadeleri yer aldı.

Sakatlık sürecinde önemli kararlar alan Rins, gelecek sezondan itibaren Yamaha ile yarışacak. LCR koltuğuna ise Johann Zarco'nun geçmesi bekleniyor, ancak Lecuona da önemli bir aday.

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