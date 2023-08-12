Sakatlığı devam eden Alex Rins, Avusturya'da da piste çıkamayacak
Sakatlığı devam eden Alex Rins gelecek haftaki Avusturya GP'sini de kaçıracak, kendisinin yerini Honda'nın WSBK sürücüsü Iker Lecuona dolduracak.
Mugello'da büyük bir sakatlık geçiren ve arka arkaya üç yarış [Mugello, Sachsenring ve Assen] kaçırdıktan sonra yaz arasında iyileşmeyi bekleyen Rins için süreç epey uzadı.
Tamamen iyileşememesi nedeniyle Silverstone'da yerini Iker Lecuona'ya bırakan Rins'in amacı gelecek hafta Avusturya'da geri dönebilmekti.
Ancak kısa süre önce LCR Honda tarafından yapılan bir açıklama, Rins'in Avusturya'da da piste çıkmayacağını doğrulamış vaziyette.
LCR Honda koltuğuna ise bir kez daha Lecuona geçecek; kendisi bu yıl dördüncü kez bir Honda sürücüsünün yerini dolduracak.
Beklenti, Rins'in iki ya da üç hafta içinde iyileşmesi ve Ağustos ayının sonundaki Katalunya GP'sinde geri dönebilmesi.
İyi haber ise Rins'in Avusturya'ya gelecek ve yarış hafta sonunu yerinden takip edecek olması.
Takımın açıklamasında, "Alex Avusturya'ya gidecek ancak motosiklete binmeye hazır olmayacak -asıl hedefimiz elbette buydu."
"Piste çıkacak isimse Lecuona." ifadeleri yer aldı.
Sakatlık sürecinde önemli kararlar alan Rins, gelecek sezondan itibaren Yamaha ile yarışacak. LCR koltuğuna ise Johann Zarco'nun geçmesi bekleniyor, ancak Lecuona da önemli bir aday.
Son Haberler
Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"
Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı" Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"
McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor
McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor
Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"
Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik" Marquez: "Rossi ile birbirimize saygımızı kaybettik"
Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"
Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu" Montagny, Alpine'den ayrılan Permane hakkında: "Fransız pilotlara tahammül edemiyordu"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar