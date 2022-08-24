Sağ bileğinden sakatlanan Mir, San Marino GP'sini kaçıracak!

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Oldukça dağınık bir sezon geçiren 2020 MotoGP şampiyonu, Avusturya'da henüz ilk turda büyük bir arkadan kayma yaşamış ve böyle durumlarda sık sık gördüğümüz üzere motosikletin üstünden fırlayarak çakıl havuzuna sert bir iniş gerçekleştirmişti.

Kazanın hemen ardından X-Ray çektiren Mir'in sağ bileğinde ufak bir kırık tespit edildi, Mallorca'da Dr. Juan Garcias tarafından yapılan daha kapsamlı testler ise aynı bölgede bağ ve kemik hasarı oluştuğunu ortaya koydu.

Sakatlığı nedeniyle en az iki hafta dinlenmesi gereken Mir böylece Misano'da piste çıkamayacak, bir sonraki yarış olan Aragon ise şu anlık bir bilinmeyen.

Konu hakkında bir açıklama yapan Suzuki, "Tedavinin gidişatını belirlemek ve uygunsa Aragon'da piste çıkabilmesine karar vermek için Mir'in 15 günlük dinlenme süresinin ardından birkaç teste daha gireceğini" söyledi.

Misano'da Mir'in yerine kimin piste çıkacağı da henüz belirsiz, açıklamada bu konuya da değinen Suzuki, "Dorna Sports ile konuşulacağını ve Misano için en iyi çözümün bulunacağını" ekledi.

Suzuki'nin spordaki son sezonu dolayısıyla takım içinde herkes odağını kaybetmiş durumda, buna Mir ve takım arkadaşı Alex Rins'te dahil. Bu sezon hiç podyuma çıkamayan Mir, şampiyonada ise sadece 12. sırada.

Aragon'da dönebileceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Mir, "Dainese ve AGV'ye beni korudukları ve daha ciddi bir sakatlığın önüne geçtikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Zor bir sezon geçirmekteyim, fakat daha güçlü bir şekilde dönebileceğime ve hem takıma, hem de beni destekleyen herkese güzel zamanlar yaşatabileceğime inanıyorum." dedi.

Suzuki takım patronu Livio Suppo ise, "Joan için gerçekten çok üzgünüm, böylesine zor bir sezon geçirirken problemlerimiz artmaya devam ediyor."

"Ne olursa olsun iyimserliğimizi korumalıyız. Gerçekten büyük bir kazaydı ve ciddi bir sakatlıkla sonuçlandı, fakat daha da kötüsü olabilirdi. Bu nedenle önümüze bakalım ve Joan'ın 15 gün içinde iyileşip Aragon'da aramıza yeniden katılmasını umalım." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images