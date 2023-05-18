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Rossi'ye şehrin anahtarını teslim töreni de yağmur nedeniyle ertelendi

İtalya'daki yağmur Valentino Rossi'nin kasabası Tavullia'yı da vurdu; bu hafta sonu şehrin anahtarını teslim almaya hazırlanan Rossi'nin töreni de ertelendi.

Altay Gök
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Valentino Rossi, VR46 Racing Team

İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen sel felaketi sekiz kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin kaybolmasına ve 5,000 kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu.

Hava koşulları bu hafta sonu yapılacak olan Formula 1 Emilia Romagna GP'sinin iptal edilmesine yol açtı, yarış büyük ihtimalle ertelenmeyecek ve takvim 22 yarışa gerileyecek.

Sel kurbanlarına saygı gösterisi kapsamında ülke genelindeki birçok etkinlik iptal edildi veya ertelendi, bunlardan biri de Valentino Rossi'ye şehrin anahtarını takdim töreni.

TavulliaVale isimli etkinlik, Rossi'nin kariyeri boyunca birçok kez motosikletle ziyaret ettiği kasaba meydanında düzenlenecek ve MotoGP efsanesini onurlandıracaktı.

Tavullia, zor durumdaki Emilia Romagna ile sınır komşusu olan Marche bölgesinde yer alıyor.

Marche de kötü hava koşullarından etkilendi, ancak ciddi bir felaketle karşı karşıya kalmadı.

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